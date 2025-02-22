Resmi Gazete’de yayımlandı: Liselerde yeni dönem başlıyor

Yönetmelikte, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların belirlenmesi, mesleki ve teknik eğitim kurumlarına yönelik düzenlemeler, devamsızlıkla ilgili yeni kurallar ve öğretmenlerin görevlerine ilişkin güncellemeler yapıldı.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların belirlenme süreci yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda "Merkezi Sınav Puanıyla Öğrenci Alan Okul İl Değerlendirme Komisyonu", "Merkezi Sınav Puanıyla Öğrenci Alan Okul İl Teklif Komisyonu" ve "Merkezi Sınav Puanıyla Öğrenci Alan Okul Bakanlık Tespit Komisyonu" oluşturulacak. Bu komisyonlar, ilgili okulların adaylık süreçlerini inceleyerek değerlendirecek ve uygun görülen okullar, Bakanlık onayına sunulacak.

Bünyesinde ortaokul bulunan, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların ortaokul kısmına öğrenci alımı, yazılı veya sözlü sınav sonucuna göre yapılabilecek. Ayrıca, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, her yıl izleme ve değerlendirmeye tabi tutulacak ve gerekli başarıyı gösteremeyen okullar, bu kapsamdan çıkarılabilecek.

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara atanan öğretmen ve görevlendirilen yöneticiler, Milli Eğitim Akademisinde Bakanlıkça belirlenen eğitimlere katılacak.