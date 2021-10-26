Ret Zıt Anlamlısı Nedir? Ret Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Ret sözcüğü cümle içerisinde genellikle iki farklı görevde kullanılmaktadır. Çoğunlukla isim görevinde kullanılsa da günlük konuşmada, etmek yardımcı fiiliyle birlikte fiil görevinde de kullanılmaktadır. Bunların haricinde ret kelimesinin anlam dağarcığı pek geniş değildir.

RET KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Türkçede pek çok kelimenin anlam dağarcığı geniştir. Fakat ret kelimesinin anlam dağarcığına ve anlam ilişkilerine baktığımızda oldukça zayıf bir kelime karşımıza çıkmaktadır. Bunun en önemli nedeni ret kelimesinin çok detay bir anlamı ifade etmesidir. Ayrıca ret kelimesini daha iyi anlamak için eş anlamlılarını iyi bilmek gerekir. Ret kelimesinin eş anlamlısı 'çevirme' kelimesidir. Bu bilgilere bakarak ret kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Bir şeyi yapmak ya da almak istemediğini bildirme, bir şeyi geri çevirme, kabul etmeme, bir şeye karşı çıkma.

(aile kişilerinden birini) Artık kendinden, aileden saymama.

RET KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Ret kelimesinin içerdiği anlamlardan yukarıda bahsetmiştik. Bu bağlamda ret sözcüğünün anlam ilişkisinin de zayıf olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca ret kelimesinin diğer kelimelerle ilişkisi de oldukça kısıtlıdır. Bunun nedeni ise cümle içerisinde fiil göreviyle kullanılmasıdır. Siyaset alanlarında isim olarak kullanılsa da halk arasında daha çok fiil göreviyle kullanılmaktadır. Ret kelimesini tam olarak anlamak için zıt anlamlısını öğrenmek gerekir. Ret kelimesinin zıt anlamlısı 'kabul, onay' kelimedir. Bu sözcükleri daha iyi kavramak için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz:

Eğer bizim getirdiğimiz politika tekliflerini reddederseniz biz bu işten çekiliriz.

Sana mutlaka kabul etmen gereken bir teklifle geliyorum.

RET KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Türkçeye Arapçadan geçmiş pek çok kelime bulunmaktadır. Bunlardan birisi de ret kelimesidir. Bu özelliğine çok az kelimeyle etkileşim halindedir. Buna göre ret kelimesine benzer kelimeler: