Revak Nedir? Eyvan ve Revak Farkı Nedir, Nerede Kullanılır?

Revak nedir hakkında detaylandırılan ve sınıflandırılan pek çok husus ve tanımlama bulunmaktadır. Bir mimari yapı içerisinde konumlandırılmış olan; gerek taşıyıcı, gerek dekoratif, gerek ise çeşitli özellikte pek çok öğe bulunmaktadır. Revak, eyvan, tonoz vs. gibi öğeler bunlara örnek olarak belirtilebilir. Dilerseniz, Eyvan ve revak farkı nedir, birlikte inceleyelim...

Revak Nedir?

Revak; mimari bir yapı bütününün cephe kısmında yer alan veya iç avlusu alanını saran, üzeri ahşap yahut kagir malzemeyle yapılmış kubbe, düz veya tonoz döşemeler ile kaplanmış, ön tarafı kemerli yapıda olan yarı açık biçimindeki mekanlara verilen bir isimdir. Yapılar içerisinde revaklı mekanlar mevcut duvarlara bitişik şekilde olmasına karşın ayrıca; üstü örtülü ve ön tarafı açık bir taşıyıcı sistem bütünlüğünden oluşan mimari mekanlar olarak belirtilmektedir. Revak öğeleri; düşey taşıyıcı destek elemanları, örtü birimleri, revakları ve kemerleri birbirine bağlayacak olan duvarların bütünlüğünden oluşmaktadır. Revaklar içerisinde; örtü yük ve ağırlıkları, yatay kısımda kemerler sayesinde sütunlar, taşıyıcı ahşap ve paye öğelere gönderilerek zemin kısmına aktarılmaktadır.

Eyvan ve Revak Farkı Nedir?

Eyvan; üç tarafı da kapalı olan, tek cephe kısmının güneş ışınlarının içeri sızması adına tüm genişliğiyle açık biçimde bulunduğu, üzeri tonoz biçiminde örtülmüş ve yapıların zemin bölümleri ise yerden daha yüksek, yukarıda olan mimari alanlar olarak tanımlanabilir. Eyvanlar; üç tarafı ve buna ek olarak üst kısmı kapalı ve örtülü biçimde olan, özel mekan bölümleri olan yaşam birimleri arasında ayrıca yarı özel yapı bölümlerine dağılım alanı ve sıcak havalar için serin, gölgeli olan dinlenme yerleri olmaktadır. Bunun yanında Revak ise; genellikle bir mimari yapının dış cephe kısmı ya da avlu kısmının çevresinde bulunan, yarı açık ve uzunca bir mekân bütünü ortaya koyan kemerli biçimdeki yapılara verilen isimdir. Kagir ya da ahşap malzemeyle yapılan revak birimlerinin üstü düz döşeme, kubbe yahut tonozla örtülü olabilmektedir.

Revak Nerede Kullanılır?

Antik Roma ve Yunan şehirlerinde özellikle kamu ve devlet yapılarına ve de tapınaklara giriş durumunda sıkça denk gelinen revak kısımlarına, Doğu Roma İmparatorluğu ile birlikte kültürel bir ilişki sonucunda Arap ve Fars kültürüne, bu kültürden ise Selçuklu Devleti yönetimine ve mimari anlayışına; bir diğer tanımlama ile Türk-İslam mimarisine yansıyan ve de Anadolu Beylikleri döneminde gittikçe geniş yer bulan bir mimari unsur olmuştur. Ayrıca Türk mimarisi içerisinde revak bölümleri; cami giriş kısımlarında estetik maksatlı kullanılırken, cami yapılarının kalabalık ve çoğunluk sebebi ile taştığı anlarda namaz kılan müminlerin kar, yağmur ve güneş gibi hava olaylarından korunmasını da temin etmektedir. Kâbe'de de göze çarpan revak kısımları, dönemin Osmanlı padişahı olan II. Selim dönemi içerisinde inşa edilmiştir ve bu unsurun planlarını da Mimar Sinan hazırlamıştır.