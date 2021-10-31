Dilimize Osmanlıcadan gelen ve çok sık kullanılmayan rey kelimesinin anlamı kişiler tarafından merak edilmektedir. Rey kelimesi cümle içinde kullanıldığında eş anlamlı karşılıklarına göre daha dikkat çekici bir etki bırakabilir. Kelime dağarcığını zenginleştirmek isteyen kişiler rey kelimesinin eş anlamlı kelimelerini de öğrenerek cümlelerini daha etkili bir halde kullanabilir. Sizler için hazırladığımız bu yazımızda Rey eş anlamlısı nedir? Rey kelimesinin eş anlamlısı hakkında merak edilen tüm detayları inceleyebilirsiniz.

REY KELİMESİNİN ANLAMI

Rey kelimesi arapça kökenli bir kelimedir ve dilimize Osmanlıcadan katılmıştır. İki farklı anlamı bulunmaktadır. Bunlardan biri demokratik yönetimler ve toplumlarda kişilerin kendilerini yönetecek kişi ve hükümetleri seçerken sahip oldukları haktır. Bir diğer tanım ise kişilerin görme yetisidir. Kişilerin gördükleri ve algıladıkları durumu ifade eder. Rey kelimesi aynı zamanda akıl danışmak anlamında da kullanılabilir.

REY KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Rey kelimesinin farklı anlamları bulunmaktadır. İşte rey kelimesinin cümle içinde kullanılabileceği eş anlamlı karşılıkları:

Oy: Oy kelimesi kişilerin kendilerini yönetecek kişileri seçme sırasındaki haklarında kullandıkları eylemdir.

Fikir: Rey kelimesi çok bilinmese de yetkili ve konuya hakim bir kişiden akıl almak olarak da tanımlanabilir.

Görüş:

Fikir ve rey kelimesi ile eş anlamlıdır. Kişilerin olaylar ve durumlar karşısında düşüncelerini belirtmesini ifade eder.

REY KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Reisi cumhur reyini gazeteciler önünde kullanarak poz verdi.

Çevresinde reyini alabileceği kimse olmadığı için çok sık hata yapardı.

Reylerin sayımında halka açık bir sayım yapıldı.

Kadınlara rey hakkı ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'nde Atatürk tarafından verildi.

REY KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIMI

Oy:

Oylar açık sayımla kamuoyuna duyuruldu.

Oy birliği ile apartmanın yeni yöneticisi seçildi.

Görüş:

Televizyonda alanında uzman kişiler Ortadoğu ile ilgili görüşlerini bildirdi.

Kişilerin olaylar ile ilgili görüşleri zamanla değişiklik gösterebilir.

Fikir: