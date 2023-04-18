Rey Ne Demek? Osmanlıca Rey Ne Anlama Gelir, Günümüz Karşılığı Nedir?

Rey ne demek sorusunu araştırmak için Osmanlıca Türkçe sözlüklerden de yararlanabilirsiniz. Eski dilde rey nedir sorusuna da bu sayede cevap bulabilirsiniz. Kelimenin fiil şeklinde kullanımına da şahit olursunuz. Bu kapsamda Osmanlıca rey kullanmak nedir sorusunu araştırmanız gerekir. Hukuki bir terim olarak da rey kelimesinin anlamı merak edilir. Hukukta rey ne demek sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Rey Ne Demek?

Rey, esasında Arapça kökenli bir sözcüktür. Söz konusu kelime, Arapça "ray" kelimesinden Osmanlıcaya geçmiştir. Ray, "kanı, görme" anlamına gelir. Osmanlıcadan da dilimize geçen bu kelime "oy" anlamına gelir. Kelimenin "rey kullanmak" şeklinde kullanıldığını da görürsünüz. Rey kullanmak da oy kullanmak anlamına gelir. Türkçede "rey" kelimesinin yerine daha çok "oy" sözcüğünün kullanıldığı dikkat çeker.

Hukukta Rey Ne Demek?

Rey kelimesinin hukuki bir terim olarak kullanıldığını da görürsünüz. Bu kapsamda rey, "bir kişinin görüşü, kanaati" anlamına gelir. Hukuki bir terim olarak da rey kelimesinin yaygın şekilde kullanıldığını söyleyemeyiz.

Rey kelimesi daha çok "rey vermek" ya da "rey kullanmak" şeklinde kullanılır. Bu kelime daha çok seçim dönemlerinde gündeme gelir. Kelimenin kullanımı ile ilgili aşağıdaki cümle yapılarını da inceleyebilirsiniz.