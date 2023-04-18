Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Rey Ne Demek? Osmanlıca Rey Ne Anlama Gelir, Günümüz Karşılığı Nedir?
Giriş Tarihi: 18.4.2023 12:59 Son Güncelleme: 18.4.2023 12:59

Rey Ne Demek? Osmanlıca Rey Ne Anlama Gelir, Günümüz Karşılığı Nedir?

Kimi kaynaklarda rast geldiğinizde rey ne demek sorusunu merak edebilirsiniz. Rey, eski dilde kullanılan bir kelime olmasının yanında bulmacalarda da sıkça çıkar. Eski dilde rey nedir sorusu araştırılarak kelimenin anlamını öğrenebilirsiniz. Kelimenin daha çok “rey kullanmak” şeklinde kullanıldığını görürsünüz. Osmanlıca rey kullanmak nedir? Kelimenin, hukuki bir terim olarak kullanıldığı da dikkat çeker. Hukukta rey ne demek sorusunu sizler için araştırdık.

Rey Ne Demek? Osmanlıca Rey Ne Anlama Gelir, Günümüz Karşılığı Nedir?

Rey ne demek sorusunu araştırmak için Osmanlıca Türkçe sözlüklerden de yararlanabilirsiniz. Eski dilde rey nedir sorusuna da bu sayede cevap bulabilirsiniz. Kelimenin fiil şeklinde kullanımına da şahit olursunuz. Bu kapsamda Osmanlıca rey kullanmak nedir sorusunu araştırmanız gerekir. Hukuki bir terim olarak da rey kelimesinin anlamı merak edilir. Hukukta rey ne demek sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Rey Ne Demek?

Rey, esasında Arapça kökenli bir sözcüktür. Söz konusu kelime, Arapça "ray" kelimesinden Osmanlıcaya geçmiştir. Ray, "kanı, görme" anlamına gelir. Osmanlıcadan da dilimize geçen bu kelime "oy" anlamına gelir. Kelimenin "rey kullanmak" şeklinde kullanıldığını da görürsünüz. Rey kullanmak da oy kullanmak anlamına gelir. Türkçede "rey" kelimesinin yerine daha çok "oy" sözcüğünün kullanıldığı dikkat çeker.

Hukukta Rey Ne Demek?

Rey kelimesinin hukuki bir terim olarak kullanıldığını da görürsünüz. Bu kapsamda rey, "bir kişinin görüşü, kanaati" anlamına gelir. Hukuki bir terim olarak da rey kelimesinin yaygın şekilde kullanıldığını söyleyemeyiz.

Rey kelimesi daha çok "rey vermek" ya da "rey kullanmak" şeklinde kullanılır. Bu kelime daha çok seçim dönemlerinde gündeme gelir. Kelimenin kullanımı ile ilgili aşağıdaki cümle yapılarını da inceleyebilirsiniz.

  • Reyini kullanmak her yurttaşın görevidir.
  • Ülkemizde herkes, rey kullanmak için okullara gider.
  • Anayasaya göre bir kişinin rey kullanması için 18 yaşını doldurması gerekir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rey Ne Demek? Osmanlıca Rey Ne Anlama Gelir, Günümüz Karşılığı Nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA