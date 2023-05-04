Rey Şehri Nerede? Rey Hangi Ülkede, Nereye Bağlı?

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Rey Şehri Nerede?

Rey şehri, İran toprakları içinde yer alan bir kenttir. Tarihte, Harzemşahlar ile Irak Selçukluları arasındaki savaş da bu şehirde yapılmıştır. İran'da eyalet sistemi vardır. Rey şehri de Tahran eyaletine bağlı olan bir şehirdir. Tahran şehrinin ilk kurulduğu coğrafya da Rey şehrinin bulunduğu alandır.

Rey şehri, Selçuklu döneminde bölgenin önemli bilim ve tıp merkezlerinden biridir. Nizam'ul Mülk döneminde eğitim alanında yapılan yeniliklere bu şehirden başlanmıştır. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan Tuğrul Bey de 5 Eylül 1063 yılında bu şehirde ölmüştür. Kendisinin mezarı da bu şehirdedir.

Rey Şehrinin Bugünkü Adı Nedir?

Rey şehri, Tahran eyaletinde bulunduğu için bu şehir Tahran ismi ile de anılır. Rey şehri tarih boyunca her zaman önemini korumuş bir şehirdir. Günümüzde de İran'ın önemli bilim merkezleri bu şehirde yer almaktadır. Tur şirketlerinin gezi programları incelendiğinde gezi güzergahına bu şehri alan tur şirketlerinin olduğunu da görebilirsiniz.