Rhodiapolis Antik Kenti Nerede, Nasıl Gidilir? Rhodiapolis Antik Kenti Giriş Ücreti ve Yol Tarifi

Rhodiapolis Antik Kenti, Likya'nın önemli ve tarihi zenginliklerle dolu bir yerleşimidir. Antik kent, tarih ve arkeoloji meraklıları için keşfedilmeyi bekleyen birçok sır barındırmaktadır. Bu antik kenti keşfetmek isteyenlere öncelikle Rhodiapolis Antik Kenti nerede, nasıl gidilir sorusunun cevabı konumunu verir. Ayrıca gitmeden önce Rhodiapolis Antik Kenti giriş ücreti ve yol tarifi hakkında bilgi sahibi olmakta fayda vardır.

Rhodiapolis Antik Kenti Nerede, Nasıl Gidilir?

Rhodiapolis Antik Kenti, Antalya ilinin Kumluca ilçesine bağlıdır. Antalya'nın batısında, Kumluca merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta yer almaktadır.

Antik kente ulaşmak için öncelikle Antalya şehir merkezinden Kumluca ilçesine ulaşmanız gerekmektedir. Antalya şehir merkezinden Kumluca'ya kara yolu ile yaklaşık 90 kilometrelik bir yolculukla ulaşabilirsiniz. Bu yolculuk yaklaşık 1.5 saat sürmektedir. Kumluca'ya ulaştıktan sonra, antik kent tabelalarını takip ederek kolayca Rhodiapolis'e varabilirsiniz.

Ayrıca, bazı tur şirketleri Antalya'dan Rhodiapolis'e günlük turlar düzenlemektedir. Bu turlara katılarak da antik kenti ziyaret edebilirsiniz. Rhodiapolis Antik Kenti, ziyaretçilerine tarihi kalıntıları ve doğal güzellikleri bir arada sunan etkileyici bir destinasyon olarak öne çıkmaktadır.

Rhodiapolis Antik Kenti Giriş Ücreti ve Yol Tarifi

Rhodiapolis Antik Kenti'ne giriş ücretsizdir. Antik kenti ziyaret etmek isteyenler, herhangi bir giriş ücreti ödemeden bu tarihi bölgeyi keşfedebilirler.

Rhodiapolis Antik Kenti'ne ulaşmak için Antalya'dan yola çıkacaksanız, öncelikle Kumluca ilçesine ulaşmanız gerekmektedir. Antalya şehir merkezinden Kumluca'ya doğru yaklaşık 90 kilometrelik bir yolculuk yapmalısınız. Bu yolculuk, özel aracınızla D400 karayolunu takip ederek yaklaşık 1.5 saat sürecektir. Kumluca'ya ulaştığınızda, ilçenin merkezinden Rhodiapolis tabelalarını takip ederek antik kente ulaşabilirsiniz. Yol boyunca yönlendirici tabelalar size yardımcı olacaktır.

Eğer toplu taşıma kullanmayı tercih ederseniz, Antalya'dan Kumluca'ya otobüs veya dolmuşlarla ulaşabilirsiniz. Kumluca ilçe merkezinden antik kente taksi ile veya bazı tur şirketlerinin düzenlediği turlarla da kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Rhodiapolis Antik Kenti, hem tarihi hem de doğal güzellikleri ile ziyaretçilerini beklemektedir.