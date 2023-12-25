Rı ve Ri İle Başlayan Kelimeler - Türkçe Rı ve Ri İle Başlayan Kelimeler Listesi

Türkçede ortalama olarak 616.767 sözcük bulunur ve bunların yaklaşık 80 kadarının, rı ve ri ile başlayan kelimeler olduğu bilinir. Bu sözcükler hakkında bilgi sahibi olmak ise Türkçeye tam olarak hakim olmayı sağlar. Ne kadar çok yeni kelime öğrenilir ise konuşma ve yazı dili de o kadar zenginleşir. Çünkü bunlar, eğitim ve kültür seviyesini anlamayı sağlayan detaylardır. Türkçe rı ve ri ile başlayan kelimeler listesi ise bu açıdan yararlı olabilir.
Yeni sözcükler öğrenmek, bilişsel fonksiyonları çalıştırdığından dolayı yararlı bir aktivitedir. Hafızayı tazelemek, zihinsel esneklik kazanmak ve zengin bir kelime dağarcığına sahip olmak için de faydalıdır. Bunları öğrenmek ise büyük oranda daha etkili konuşmaya ve yazmaya destek olur. Ek olarak, çeşitli kelime oyunları için de büyük avantaj sağlar.
Türkçe'de başında "-rı" eki olan çok sayıda sözcük bulunur. Bunların neler olduğunu araştıranların ve ezberlemek isteyenlerin ise aşağıdaki listeye göz gezdirmesinde fayda vardır.
RIZA
RIZIK
RIHDAN
RIHTIM
RIZIKLANMA
RIZIKLANMAK
Türkçede "-ri" eki ile başlayan 70'e yakın kelime bulunur ve bunların çoğuna, günlük konuşma ve yazı dilinde sıkça rastlanır. Söz konusu sözcüklerden bazılarını harf sayısına göre aşağıdaki şekilde listelemek mümkündür.
RİCA
RİNG
RİSK
RİYA
RİZE
RİCAL
RİCAT
RİMEL
RİTİM
RİAYET
RİCACI
RİSKLİ
RİTMİK
RİTÜEL
RİZİKO
RİSKSİZ
RİTİMLİ
RİVAYET
RİYAKAR
RİYAZET
RİYOLİT
RİJİTLİK
RİKKATLİ
RİAYETKAR
RİAYETSİZ
RİSKLİLİK
RİYAZİYAT
RİSKSİZLİK
RİTİMLİLİK
RİYAKARLIK
RİTİMSİZLİK
12 Harfliler
RİAYETSİZLİK