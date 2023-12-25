Rı ve Ri İle Başlayan Kelimeler - Türkçe Rı ve Ri İle Başlayan Kelimeler Listesi

Türkçede ortalama olarak 616.767 sözcük bulunur ve bunların yaklaşık 80 kadarının, rı ve ri ile başlayan kelimeler olduğu bilinir. Bu sözcükler hakkında bilgi sahibi olmak ise Türkçeye tam olarak hakim olmayı sağlar. Ne kadar çok yeni kelime öğrenilir ise konuşma ve yazı dili de o kadar zenginleşir. Çünkü bunlar, eğitim ve kültür seviyesini anlamayı sağlayan detaylardır. Türkçe rı ve ri ile başlayan kelimeler listesi ise bu açıdan yararlı olabilir.

Rı ile Başlayan Kelimeler Neler?

Yeni sözcükler öğrenmek, bilişsel fonksiyonları çalıştırdığından dolayı yararlı bir aktivitedir. Hafızayı tazelemek, zihinsel esneklik kazanmak ve zengin bir kelime dağarcığına sahip olmak için de faydalıdır. Bunları öğrenmek ise büyük oranda daha etkili konuşmaya ve yazmaya destek olur. Ek olarak, çeşitli kelime oyunları için de büyük avantaj sağlar.

Türkçe'de başında "-rı" eki olan çok sayıda sözcük bulunur. Bunların neler olduğunu araştıranların ve ezberlemek isteyenlerin ise aşağıdaki listeye göz gezdirmesinde fayda vardır.

4 Harfliler

RIZA

5 Harfliler

RIZIK

6 Harfliler

RIHDAN

RIHTIM

10 Harfliler

RIZIKLANMA

11 Harfliler

RIZIKLANMAK

Ri ile Başlayan Kelimeler Neler?

Türkçede "-ri" eki ile başlayan 70'e yakın kelime bulunur ve bunların çoğuna, günlük konuşma ve yazı dilinde sıkça rastlanır. Söz konusu sözcüklerden bazılarını harf sayısına göre aşağıdaki şekilde listelemek mümkündür.

4 Harfliler

RİCA

RİNG

RİSK

RİYA

RİZE

5 Harfliler

RİCAL

RİCAT

RİMEL

RİTİM

6 Harfliler

RİAYET

RİCACI

RİSKLİ

RİTMİK

RİTÜEL

RİZİKO

7 Harfliler

RİSKSİZ

RİTİMLİ

RİVAYET

RİYAKAR

RİYAZET

RİYOLİT

8 Harfliler

RİJİTLİK

RİKKATLİ

9 Harfliler

RİAYETKAR

RİAYETSİZ

RİSKLİLİK

RİYAZİYAT

10 Harfliler

RİSKSİZLİK

RİTİMLİLİK

RİYAKARLIK

11 Harfliler

RİTİMSİZLİK

12 Harfliler

RİAYETSİZLİK