Ria Kıyı Tipi Nedir? Ria Kıyı Tipi Nerede Görülür ve Nasıl Oluşur?

Coğrafi şartlardan kaynaklı olarak pek çok farklı olağan dışı durumlar yaşanır. Yer şekillerinin oluşmasında pek çok faktör vardır. Bu yer şekillerden birisi olan ve ülkemizde de çok sık görülen ria kıyı tipi nedir sorusu kullanıcılar tarafından merak edilmiştir. Kıyıların şekillenmesinde oluşan faktörler çeşitlilik göstermekle beraber, ria tipi kıyının ne tür bir oluşum olduğu internette araştırılmıştır. Ria kıyı tipi nerede görülür, nasıl oluşur ve özellikleri neler sorularına cevap arayanlar için cevaplar bu yazımızda.

Ria Kıyı Tipi Nedir?

Kıyı tipleri birçok şekilde meydana gelir. Bunlardan birisi olan ria kıyı tipi nedir sorusu ise kullanıcılar tarafından merak edilmiştir. Bu tür kıyı tipleri oluşumları, toprak yapısına ve yeryüzü özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Ria kıyı tipi ise, akarsu vadilerinin çökmesi ve deniz altında kalması sonucunda oluşan, boğaz ve haliç gibi yeryüzü şekillerinin oluşmasıyla birlikte görülür. Sadece kıyıda görülen bu yer şekli ülkemizin pek çok yerinde de görülür. Ria kıyı tipi Türkiye'de Ege ve Marmara kıyılarında çok sık görülür.

Ria Kıyı Tipi Nasıl Oluşur ve Özellikleri Neler?

Ria kıyı tipi nasıl oluşur sorusu da araştırılmıştır. Çoğu zaman haliç biçiminde görülen bu kıyı tipi, çeşitli nedenlerle deniz seviyesinin yükselmesi veya denize kıyısı bulunan toprak parçasının çökmeye başlamasıyla oluşur. Akarsu vadilerinde çöküntünün oluşması, suların bu bölgeler dolması ve yeni kıyı tiplerinin de oluşması mümkündür.

Ria Kıyı Tipi Nerede Görülür?

Ria kıyı tipi son derece sık rastlanan bir yeryüzü şeklidir. Kıyılarda görülen bu kıyı tipinin özellikle görüldüğü yerler vardır. İspanya'nın Galiçya bölgesinde sıkça görülen ria, isminin kökenini de Galiçya'dan almıştır. Akarsuların bulunmadığı bu kıyı tipi en çok İspanya'da görülmekle beraber, ülkemizde de Ege kıyılarında çok sık rastlanır. Çanakkale ve İstanbul boğazları ile İstanbul'da bulunan İstinye ve Tarabya koyu ria türüne örnektir.