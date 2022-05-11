Ribozom Görevi Ve Özellikleri – Ribozom Nedir, Hangi Hücrelerde Bulunur?

Biyoloji, her ne kadar okulda ders olarak gördüğümüz bir alan olsa da çoğumuz hayatımızın ilerleyen yıllarında bilgilerini tazelemediği için unutur. Özellikle çok detay diye düşünülen konuların unutulması en sık karşılaşılan durumlardan biridir. Ribozom nedir, hangi hücrelerde bulunur diye merak ediyorsanız, bu yazı tam size göre.
Ribozom, tüm canlı hücrelerde protein sentezinin en önemli rolünü yerine getiren makro moleküler yapılardır. Elektron mikroskobu altında bakıldığında 15 ile 25 nanometre arasında değişen bir çapa sahip, düz veya küresel şekilli organeller olarak da karşımıza çıkmaktadırlar.
Ribozomun birçok önemli özelliği bulunmaktadır. İşte hücre için önemli olan özelliklerini sizin için hazırladık;
Ribozomun temel görevleri ve yerine getirdiği işlevleri aşağıdaki gibidir;
Prokaryot hücrelerde sitoplazmada, ökaryot hücrelerde sitoplazmada, mitokondri ve kloroplast içinde, çekirdek ve endoplazmik retikulumun zarı üzerinde bulunur.