Ribozom Görevi Ve Özellikleri – Ribozom Nedir, Hangi Hücrelerde Bulunur?

Biyoloji, her ne kadar okulda ders olarak gördüğümüz bir alan olsa da çoğumuz hayatımızın ilerleyen yıllarında bilgilerini tazelemediği için unutur. Özellikle çok detay diye düşünülen konuların unutulması en sık karşılaşılan durumlardan biridir. Ribozom nedir, hangi hücrelerde bulunur diye merak ediyorsanız, bu yazı tam size göre.

Ribozom Nedir?

Ribozom, tüm canlı hücrelerde protein sentezinin en önemli rolünü yerine getiren makro moleküler yapılardır. Elektron mikroskobu altında bakıldığında 15 ile 25 nanometre arasında değişen bir çapa sahip, düz veya küresel şekilli organeller olarak da karşımıza çıkmaktadırlar.

Ribozom Özellikleri

Ribozomun birçok önemli özelliği bulunmaktadır. İşte hücre için önemli olan özelliklerini sizin için hazırladık;

Zarsız bir organeldir.

Yapısında ribozomal RNA ve çeşitli proteinler bulunur.

Endoplazmik retikulumun üzerinde bulunabilir.

İhtiyaca göre hücrede çok sayıda bulunabilir.

Canlı olan her hücrede bulunur. Hayati organeldir.

Ribozom Görevi

Ribozomun temel görevleri ve yerine getirdiği işlevleri aşağıdaki gibidir;

Enzim ve protein sentezlemede görev alır.

En temel özelliği protein sentezlemektir.

Canlı olan her hücrede bulunur, hücrelerin canlılıklarını korumak için ribozoma ihtiyaçları vardır.

Yoğun şekilde protein sentezlenirken yan yana gelerek polizomları oluşturmaktadırlar.

Ribozom Hangi Hücrelerde Bulunur?

Prokaryot hücrelerde sitoplazmada, ökaryot hücrelerde sitoplazmada, mitokondri ve kloroplast içinde, çekirdek ve endoplazmik retikulumun zarı üzerinde bulunur.