Richter ölçeği neyi ölçer? Rihter ölçeği nedir, ne işe yarar?

Richter ölçeği, 1935 yılında, Charles Francis Richter ve Beno Gutenberg tarafından depremin büüyüklüğünü ölçmek için geliştirilmiştir. Diğer adıyla yerel magnitüd ölçeği olan Richter ölçeği sismoloji alanında kullanılmaktadır. Dünya genelinde meydana gelen depremleri ölçmeye yarayan bir ölçü birimi, sarsıntı oranını da meydana koymaktadır.

Richter Ölçeği Nedir?

Richter ölçeği, Charles F. Richter tarafından geliştirilen, depremlerin büyüklüğünü ölçmemize yarayan oldukça kullanışlı bir ölçme aracıdır. Deprem sırasında açığa çıkan enerji, depremin büyüklüğüdür. Bu enerji doğrudan ölçülememektedir. Bu yüzden 1935 yılında depremleri ölçmek adına "Magnitüd" ölçüsü geliştirilmiştir. Bu ölçü depremin büyüklüğünü, deprem ölçüm cihazının salınımına göre belirlemektedir.

Richter ölçeğinin formülize edilmiş hali ise şu şekildedir: M L =log(A/A 0 (δ))

Formüldeki M L depremin büyüklüğüdür. Sismografının sapması A ile gösterilmekteyken, A 0 (δ) depremin merkezinin uzaklığıdır.

Richter Ölçeği Ne İşe Yarar?

Richter ölçeği depremlerin büyüklüğünü ölçmede, sismoloji alanında kullanılmaktadır. Richter ölçeği 8'den büyük depremleri ölçememektedir. Daha büyük depremleri ölçmek için daha farklı yöntemler kullanılmaktadır. Richter ölçeğinin verdiği bilgi sadece depremin büyüklüğü değildir. Aynı zamanda depremde salının enerjiyi de ölçmeye yarayan Richter ölçeğinde depremin büyüklüğü bir birim arttığında depremin yıkıcı gücü 31,6 katına çıkmaktadır.