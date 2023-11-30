Ride 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Ride Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

İngilizcede fiiller, cümlelerin zamanlarına göre değişebilir ve ek alabilir. Düzenli fiillerin mantığını kavramak oldukça basit olsa da düzensizler için aynı durum geçerli değildir. Düzensiz fiilleri doğru bir biçimde kullanmak için bunların muhakkak ezberlenmesi gerekir. Bunlar arasında sık karşılaşılan "ride" fiili de yer alır. Bundan dolayı birçok kişi, ride 2. ve 3. hali ile örnek cümleler, ikinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur merak eder.

Ride 2. ve 3. Hali ile Örnek Cümleler Neler?

İngilizcede Simple Past Tense ve Present Perfect Tense cümlelerinde yaşanan değişim nedeniyle fiiller de değişikliğe uğrar. Düzensiz fiillerin (Irregular Verbs) 2. halleri (Verb 2), Past Tense cümlelerinde kullanılır. 3. hallerine (Verb 3) ise Present Perfect Tense, Past Perfect Tense ile Future Perfect Tense'de yer verilir. Düzenli fiiller (Regular Verbs) gibi 2. ve 3. hallerine dönüştürmek için sonlarına ek getirilemediğinden dolayı ezberlenmeleri zorunludur. Öte yandan, 2. ve 3. halleri aynı olan çok sayıda düzensiz fiil bulunur. "Ride" (Okunuşu: rayd) fiili, "sürmek" ve "binmek" gibi anlamlar taşır. 2. hali "rode" (Okunuşu: rowd), 3. hali ise "ridden"dır (Okunuşu: ridn). Ride fiilinin 2. ve 3. hali ile ilgili örnekler ise aşağıda verildiği gibidir.

The boy rode a pony for the first time.

(Çocuk ilk defa bir midilliye bindi.)

When I lived in Paris, I rode my bike every day.

(Paris'te yaşadığım dönemde her gün bisiklet sürdüm.)

My brother rode a motorcycle for the first time yesterday.

(Abim ilk defa dün motosiklet sürdü.)

I've never ridden a merry-go-round before.

(Ben daha önce hiç atlı karıncaya binmedim.

Have you ever ridden a bike before?

(Daha önce hiç bisiklete bindin mi?)

Ride 2. ve 3. Hali Nerelerde Kullanılır?

Ride fiilinin 2. ve 3. halleri olan "rode" ile "ridden", Past Tense, Present Perfect Tense ile Past Perfect Tense cümlelerinde kullanılır. Cümlenin fiili olan bu öğe, yapılan işi bildirdiğinden dolayı anlam açısından önemli bir unsurdur. Bu fiilin 2. ve 3. halleri, cümlelerin zamanlarına göre şu şekillerde kullanılır.

Simple Past Tense: Özne + Fiilin 2. Hâli + Nesne

Present Perfect Tense: Özne + Yardımcı Fiil (have/ has) + Fiilin 3. Hali + Nesne

Past Perfect Tense: Özne + Yardımcı Fiil (had) + Fiilin 3. Hali + Nesne