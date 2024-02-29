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Giriş Tarihi: 29.2.2024 16:23 Son Güncelleme: 29.2.2024 16:23

Rijit Ne Demek? İnşaatta ve Mimaride Rijit Ne Anlama Gelir?

Yapı ve inşaat sektöründe; bir binanın yapılması için gerekli olan malzeme, teknik, yöntem, mimari, işçi ve sermaye gerekmektedir. Bunların yanında bir binanın yerli yerinde olması için ise gerekli olan tüm malzeme, teknik ve yöntemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu gereklerden en önemlisi de binanın temelinin gerektiğince sağlam olması ve yapılmasıdır. Bunun için binada gerekli olanlardan biri rijittir. Bu durumda rijit ne demek, inşaatta ve mimaride rijit ne anlama gelir konusu önem taşımaktadır.

Rijit Ne Demek? İnşaatta ve Mimaride Rijit Ne Anlama Gelir?

Bir binanın yapılmasında en önemli hususlardan biri de bina temelidir. Bina temelinin sağlam olması demek iyi bir ve uzun ömürlü bir binanın yapılması demektir. Bunun için de gerekli olan sağlam bir temel atmak ve bunun işçin gerekli malzemeler ve teknikler de kullanılmaktadır. Bu teknik kavramlardan biri de rijittir. Bu nokta ele alacağımız rijit ne demek taşıdığı anlam bakımından önem taşırken inşaatta ve mimaride rijit ne anlama gelir, konusu da teknik kavramlar açısından önemlidir.

Rijit Ne Demek?

İngilizce kökenli bir kelime olan rijitlik; sertlik karşısında değişmeyen anlamına gelen rigidity sözcüğünden dilimize geçmiştir. Bir sağlam yapıda temelin sağlamlığını içeren bu teknik kavram, bina yapılarının sahip oldukları ve de olabilecekleri yükler karşısında normal bir şekilde kalabilmesi ve de herhangi bir şekilde can kaybı yaşanmamasını sağlamaktadır.

İnşaatta ve Mimaride Rijit Ne Anlama Gelir?

Sertlik anlamına gelen rijitlik sözcüğü; mimaride ve inşaatta oluşabilecek yük ve deprem gibi durumlar karşısında karşılaştırı bu sertlik durumuna binanın yapısını bozmadan karşılık verebilmesidir. Yapının mevcut sağlamlığını ve bütünlüğünü koruyabilmesi göstermesi gereken dengenin korunmasını sağlar. Rijitlik sayesinde binalar yük ve deprem durumlarından yapılarında bozulma olmadan, karşılaştıkları bu durumlar karşısında ideal olan esnekliği gösterir.

Rijitlikteki en önemli kavramlardan bir diğeri de rijitlik merkezidir. Rijitlik merkezi ise en basit tanımı ile k-bakacak olduğumuzda; bina katının herhangi bir öteleme hareketi yapmadan kendi etrafında dönebileceği noktaya denilmektedir. Rijitlik merkezi aynı zamanda binanın düşey taşıyıcısı olan kolon elemanlarının, ağırlık merkezi olarak da ifade edilmektedir. Bu sayede binalar basınç karşısında binanın genel yükünü taşıyarak kolonlar sertliklerini ve şekillerini korur, binanın sağlam ve bütün yapısının korunmasını sağlar.

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Rijit Ne Demek? İnşaatta ve Mimaride Rijit Ne Anlama Gelir?
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