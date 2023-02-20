Rikkat Ne Demek? Rikkat Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Rikkat ne demek, sözlük anlamına bakmalıyız. Türkçe sözlükte incelik ve naziklik olarak tanımlanan bu kelime günümüz dilinde yer yer kullanılsa da geçmiş edebi metinlerde çok sık kullanılmıştır. Ayrıca acıma duygusu ve sevecenlik anlamlarında da kullanılmaktadır. Rikkat cümle içinde kullanımı ve kökeni de bu anlamlar doğrultusundadır. Deyim olarak da kullanılan bir kelimedir. Bu noktada ise rikkate getirmek ne demek, bakacak olursak anlamı doğrultusunda inceliğe getirmek olarak tanımlayabiliriz.

Rikkat Ne Demek?

Türkçeye Arapçadan geçen bir kelimedir. Türkçeye özellikle İslamiyetten sonra Farsçadan ve Arapçadan birçok kelime geçmiştir. Bu sözcükler hem edebi metinlerde hem de günlük kullanım diline de yerleşmiştir.

Bu olgu ve süreç içerisinde yerleşen sözcüklerden biri de rikkat sözcüğüdür. Rikkat sözcüğü Türkçe'de "incelme, incelik ve duyarlık gösterme" anlamına gelir. Yine aynı kökten türeyerek ve +li yapım ekini alarak rikkatli kelimesi de incelikli anlamına gelmektedir.

Rikkat Kelime Kökeni

Türkçeye çoğu sözcük Arapça ya da Farçadan geçmiştir. Rikkat sözcüğü, Arapça rḳḳ kökünden gelen riḳḳat رقّة z "incelme, incelik ve duyarlık gösterme" sözcüğünden alıntı olarak geçmiştir. Aynı zamanda, Arapça raḳḳa رقّ z "inceldi, incelik ve duyarlık gösterdi" fiilinin mastarıdır.

Yine kelimenin tarihte ilk kullanıldığı yazılı kaynağa bakacak olursak: İlk kez Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılan Atebet-ül Hakayık (1300 yılından önce) isimli eserinde yer almıştır.

Rikkate Getirmek Ne Demek?

Rikkat sözcüğü Türkçe'de "incelme, incelik ve duyarlık gösterme" anlamına gelir. Getirmek fiiliyle de rikkate getirmek olarak kullanılabilmektedir. Sözlük anlamları kapsamında rikkate getirmek ise "duygulu hâle getirmek, incelikli hâle getirmek, duygulu yapmak" anlamlarında kullanılmaktadır.

Aynı zamanda rikkat vermek olarak da kullanılan söz grubu yine duygulandıran, etkilemek anlamlarında kullanılmaktadır.

Rikkat Cümle İçinde Kullanımı ve Kökeni Nasıldır?

Sözcüklerin sözlük anlamlarının yanında cümle içinde kullanımları da sözcüğü tam olarak anlamak için önemlidir. Bu nedenle bir sözcük ya da sözcük grubunun en iyi anlaşılma yollarından biri de cümle içinde kullanmaktır. Bunun için rikkat sözcüğünü daha iyi anlamak için cümle içinde kullanmak daha yerinde olacaktır. Rikkat sözcüğüyle ilgili bazı edebi ve alıntı cümleler şunlardır:

• Acaba dünyada bu ölçüden daha rikkatli, hassasiyetli ve hikmetli ne duydunuz? Necip Fazıl Kısakürek

• Onun hummalar içinde yatan güzel yüzünü görünce hüzün ve rikkatinden yanaklarına akan bir iki damla yaşı tutamadı. Asaf Halet Çelebi

• Yıllardır devam eden bağlılıkları, kendilerini bilenler için rikkat verici bir manzaraymış. Abdülhak Şinasi Hisar

• Ülkenin birbirine kenetlenip yaralarını sarmaya başlaması yüzyılın en rikkat verici manzaralarından biriydi.