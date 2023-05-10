Riva Nerede? Riva Nereye Bağlı ve Nasıl Gidilir?

"Riva nerede, nereye bağlı?" gibi soruların yanıtlanması amacıyla ilk olarak bu rotanın hangi ilçe ve ilde konumlandığı açıklanmalıdır. Böylelikle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağına dönüştüğü bilinen bu rotanın mahalle mi ilçe mi olduğu hakkında net bilgiler sunulabilir. Doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla meşhur olan bu rotanın yer aldığı il ve ilçenin belirtilmesinin ardından ise "Beykoz Riva'ya nasıl gidilir?" sorusu yanıtlanmalıdır.

Riva Nerede?

Riva, ismini Rumca bir ifade olan "rhebas" sözcüğünden aldığı düşünülen bir yerleşim yeridir. Bu yerleşim yerinin kendisiyle aynı ismi taşıyan Riva Deresi'nin Karadeniz sularına karıştırdığı yerde kurulduğu bilinir. Ev sahipliği yaptığı kale ve de gibi tarihi ve doğal güzellikleriyle meşhur olduğu görülen Riva, Beykoz ilçesinde konumlanır. Dolayısıyla "Riva nereye bağlı?" sorusunun detaylı yanıtı, İstanbul ilinin Beykoz ilçesi olarak sunulmalıdır. Bu bağlamda Beykoz ilçesinin bir mahallesi olan Riva'nın Marmara Bölgesi'nde konumlandığı da söylenebilir.

Beykoz Riva'ya Nasıl Gidilir?

Beykoz'un İstanbul'un ilçesi olmasıyla birlikte mahalle olarak anılmaya başladığı bilinen Riva, sahili ve yeşil alanları ile ön plana çıkar. Ayrıca Riva'da yer alan tarihi yapılar ile bu mahalleyle aynı ismi taşıyan derenin de pek çok kişinin ilgisini çektiği bilinir. Dolayısıyla Beykoz ilçesinin Riva isimli mahallesine nasıl gidilebildiğinin sıklıkla araştırıldığı söylenebilir. Bu doğrultuda Riva'ya gitmek isteyen bir kişinin Beykoz'daki belediye otobüslerini kullanabildiği belirtilmelidir. İstanbul'un farklı bir ilçesinden bu mahalleye ulaşmak isteyen kişiler de ilk olarak Beykoz'a uğrayabilir. Bununla birlikte özel araçla Riva'ya gidileceği zaman da 1. ve 2. köprünün yanı sıra TEM Otoyolu'nun kullanılabildiği açıklanmalıdır.