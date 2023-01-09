Rıza Tevfik Bölükbaşı Kimdir? Rıza Tevfik Bölükbaşı Eserleri, Şiirleri, Görüşleri ve Edebi Kişiliği

Rıza Tevfik Bölükbaşı kimdir sorusuna verilebilecek birden çok cevap vardır ama en çok ön plana çıkan nokta şairliktir. Rıza Tevfik Bölükbaşı şiirleri gurbet acısını en güzel şekilde ifade eden eserler arasındadır. Özellikle de "Uçun Kuşlar" isimli şiiri özlemini derinlemesine yansıtıyor. Rıza Tevfik Bölükbaşı hayatı tıp öğrencisi olarak başlamış olsa da yaşamın getirdikleri onu unutulmaz bir şaire dönüştürmüştür. Bu içeriğimizde Rıza Tevfik Bölükbaşı hangi topluluk ve hangi edebi akım sanatçısı, Rıza Tevfik Bölükbaşı eserleri ve kitapları gibi konuları sizlerle paylaşıyor olacağız.

Rıza Tevfik Bölükbaşı Kimdir?

Rıza Tevfik Bölükbaşı, Arnavut kökenli bir babanın ve Çerkes kökenli bir annenin ilk çocuğu olarak 1869 yılında dünyaya gelmiştir. Erken yaşta birden çok dil öğrenmiş ve Galatasaray Lisesi'nde eğitim görme şansı bulmuştur. Daha sonra Tıp okuluna giderek 30 yaşında doktor olmuştur.

Doktorluk mesleğine ilgi duymasa da eğitimini tamamlamak için Tıbbiye okulunu bitirmiştir. Okul yıllarında hürriyet şiirleri okuyup cumhuriyet hakkında konuşmalar yapması okuldan uzaklaştırılmasına neden olmuştur ama daha sonra tekrar okul hayatına dönmüştür. Yaşamının ilerleyen yıllarında siyasetin içinde aktif bir şekilde bulunmuştur. Ayrıca felsefeye olan ilgisi Türkiye'de ilk defa felsefe dersini veren kişi olmasını sağlamıştır.



Rıza Tevfik Bölükbaşı Şiirleri Nelerdir?



Rıza Tevfik Bölükbaşı Osmanlı Dönemi'nin son dönemleri ve Cumhuriyet Dönemi'nde yaşamış değerli şairlerimiz arasındadır. Servet-i Fünun dönemin başlangıcından itibaren kendi şiirlerini yayımlamıştır. Milli Edebiyat döneminde ise sade bir Türkçe ile yazılmış şiirleri de bulunmaktadır. Sürgün yıllarını anlattığı "Uçun Kuşlar" şiiri ise sıla hasretini derinden yansıtmıştır. Rıza Tevfik Bölükbaşı şiirlerini Serâb-ı Ömrüm adlı kitabında toplamıştır. Rıza Tevfik Bölükbaşı şiirleri ise şunlardır;

- Hummayi Aşk

- Koca Hasan Dayı

- Sorma Hocam

- Tramvayda Birisine

- Uçun Kuşlar

- Aşk İle Eğlenen Bir İşvebaz

- Galeyan-ı Aşk

- Göz Aşinalığı

- Gözlerin

- Harab Mabed



Rıza Tevfik Bölükbaşı Eserleri ve Kitapları Nelerdir?

Rıza Tevfik Bölükbaşı tüm şiirlerini Serâb-ı Ömrüm adında tek bir kitap altında toplamıştır. Bunun dışında Ömer Hayyam çevirileri ve Tevfik Fikret hakkında incelemeleri de bulunmaktadır. Ayrıca verdiği felsefe derslerinin notlarını da Felsefe Dersleri adlı kitap ile yayımlamıştır. Rıza Tevfik Bölükbaşı eserlerinden bazıları şöyledir;

- Türk Dili ve Edebiyatı Üzerine Makaleler

- Ömer Hayyam ve Rubaileri

- Bergson Hakkında

- Sanat ve Estetik Yazıları

- Tekke ve Halk Edebiyatı Makaleleri

- Biraz da Ben Konuşayım

- Darülfünun Felsefe Ders Notları

- Kamus-ı Felsefe

- Gülşen-i Raz Hakkında Tetebbu'at-ı Felsefiyye

Rıza Tevfik Bölükbaşı Hangi Topluluk ve Hangi Edebi Akım Şairidir?

1887 yılında ilk şiirlerini yazmaya başlayan şair öncelikle Tevfik Fikret'in ve Abdülhak Hamit'in etkisinde kalmıştır. Ve Rıza Tevfik ilk şiirlerini aruz ile yazmıştır. Serveti Fünun edebiyatına yakınlık hissetmiş ama daha sonraları bir topluluğa bağlı kalmamıştır.