Rize İlçeleri: Rize İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Rize Karadeniz Bölgesi'nin doğu tarafında yer alan son derece güzel şehirlerden biridir. Çay tarımında öne çıkan şehir iklimden dolayı yılın büyük bir kısmında yağışlıdır. Gür ormanları ve yeşil bahçeleri bulunur. Yaz aylarında yayla alanlarında nüfus miktarı hayvancılık faaliyetlerine bağlı olarak artış gösterir. Rize nüfusu yaz aylarında turizm amacıyla da artış gösterir. Rize ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç sorularını sizler için yanıtladık.

Rize İlçeleri

Karadeniz ikliminin hakimiyeti alanında bulunan Rize, yaz aylarında yağış alan bir şehirdir. Türkiye'nin kuzey tarafında bulunan şehrin çay üretiminde dünya sıralamasında önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Doğal güzellikleri ile ilgi çeken Rize birçok ilçesi ile dikkatleri üzerine çeker. Şehrin ilçeleri merkezin doğusunda kalır.

Rize'nin İlçeleri

Rize ilçeleri Merkez ile birlikte 12 tanedir. İlçelerdeki nüfus oranları her sene farklılık gösterir. İlçelerin isimleri şu şekilde sıralanabilir:

Merkez

Çayeli

Ardeşen

Pazar

Fındıklı

Güneysu

Kalkandere

İyidere

Derepazarı

Çamlıhemşin

İkizdere

Hemşin

Yapılan sayımlara göre en kalabalık ilçe Merkez ilçedir. Nüfus bakımından en az olan ise Hemşin ilçesidir.

Rize Merkez İlçeleri

Merkez olarak bilinen ilçe Rize'nin merkez ilçesidir. Bunun yanında büyük ve nüfusu fazla olan başka ilçeler de bulunur. Merkezden sonra Çayeli, Ardeşen ve Pazar ilçeleri de yoğun nüfusa sahiptir. En az olanlar ise İyidere, Derepazarı ve Hemşin ilçeleridir. Hemşin ilçesi en az nüfusa sahip olan yerdir. Nüfus dağılımı daha çok ekonomik faaliyetlere göre farklılık gösteriyor.

Rize İlçeler Haritası

Rize ilinin ilçelerini harita üzerinde daha rahat görebilirsiniz. Şehrin farklı yönlerine dağılan ilçeler birçok bakımdan kendine has özelliklere sahiptir.

Rize İlçeler Haritası ile Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Rize'nin nüfusu son yıllarda artış gösteriyor. Bir önceki seneye göre 1.303 kişi artmıştır. Bir önceki sene verilerine göre incelendiğinde toplam nüfus 345.662 kişidir. Bu nüfus miktarının 173.430 tanesi erkektir. 172.232 tanesi de kadındır. İlçelere göre ise dağılım şu şekildedir: