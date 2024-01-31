Rize Plaka Kodu Nedir? Rize İl Plakası Kaçtır?

Rize 300.000 kişiyi aşkın nüfusu ve barındırdığı Çayeli, Ardeşen, Fındıklı, Pazar gibi ilçeleriyle ön plana çıkan önemli bir ildir. Rize'nin Trabzon, Artvin, Erzurum ve Bayburt gibi komşuları olması dolayısıyla Rize'ye gezmeye gidildiğinde çevre iller de ziyaret edilerek seyahatin daha kapsamlı olması sağlanabilir. Olası bir ziyaretten önce Rize plaka kodu nedir ve Rize il plakası kaçtır gibi konular üzerine bilgi edinilmelidir.

Rize Plaka Kodu Nedir?

Rize'nin plaka kodu, Rizeli olmayan ya da Rize'de yaşamayan insanların pek çoğu tarafından bilinen bir sayıdır.

Rizeliler, kendi şehirlerini çok sevdikleri için kurdukları işletmelere, dükkân tabelalarına ve çeşitli yerlere bu plaka kodunu ekleyerek şehirlerine olan sevgilerini ifade ederler.

Rize İl Plakası Kaçtır?

Rize'nin il plaka kodu 53'tür. Türkiye'de "R" harfi ile başlayan tek il Rize'dir. Bu nedenle Rize ile aynı harfte olup yakın değerde plaka koduna sahip bir şehir bulunmaz.

Plaka kodlamalarında Rize'den önce 52 numara ile Ordu, sonra ise 54 numara ile Sakarya gelir.