Rize’de YKS şampiyonu Fatih Emre SABAH’a konuştu

Rize'de, YKS birincilerden biri olan Fatih Emre Düzcan sınıfındaki sırasında mutluluğunu SABAHA anlattı. Okul hayatı boyunca disiplinli çalıştığını ve başarılı olduğunu belirten Düzcan, "Çeşitli illerde eğitim gördüm. Her zaman disiplinli ve programlı çalıştım, başarıya koştum. Bu başarıyı ailem ve öğretmenlerime borçluyum. Eğitimi Hukuk Fakültesinde devam ettirmek istiyorum. Galatasaray Boğaziçi Üniversitesinde eğitimimi tamamlamak, ülkeme faydalı bir birey olarak sürdürmeyi arzuluyorum" dedi.

YKS Sınavlarının açıklanması ile birlikte mutluluk yaşadığını belirten Özel Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi öğrencisi Fatih Emre Düzcan başarıyı disiplinli ve programlı çalışmaya borçlu olduğunu hedefinin hukuk okumak olduğunu söyledi. YKS Türkiye birincilerinden Özel Bahçeşihir Koleji Anadolu Lisesi öğrencisi Fatih Emre Düzcan (17) eğitim hayatı boyunca hedefe odaklandığını belirterek, "Sosyal yaşantımdan taviz vermedim, disiplinli ve programlı çalıştım. Dersi derste dinledim ve başardım" dedi.

"HEP İLK OLMAK İSTEDİM"

İki kardeş olduklarını belirten Fatih Emre Düzcan " Babam aile hekimi, Annem Rize Cezaevi Müdürlüğünü yürütmekte. Esas olarak Artvin doğumluyum. Eğitim hayatım anne ve babamın meslekleri nedeniyle Tekirdağ, Çorum, Tokat ve Ardahan illerinde geçti, Son iki yıldır Rize'deyim. Eğitim hayatımda her zaman taktir ve teşekkür aldım. Kendime belirlediğim hedef doğrultusunda hareket ettim. Önceki yıl okulumuzun katıldığı TUBİTAK Coğrafya alanında ki şampiyonada ikinci olduk. Her zaman eğitimde yenilikleri kendime örnek aldım ve bilginin ulaşılamayan bir ucu olduğunu bilerek hareket ettim" dedi.

HUKUK OKUMAK İSTİYORUM

Eğitimini Hukuk Fakültesinde devam ettirmek istediğini belirten Fatih Emre Düzcan, "Bundan sonra ki eğitimimi Galatasaray Boğaziçi Üniversitesinde hukuk okumak ve ülkeme faydalı bir birey olma için sürdürmeyi arzuluyorum" dedi.

GURUR VERİCİ

Rize Bahçe Şehir Koleji Müdürü Sadık Şahin alınan birinciliğin kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Fatih Emre özel bir öğrenci. Okul sistemine entegre olan, çok iyi çalışan, disiplinli bir öğrencimiz. Hiçbir desteğe ihtiyacı olmadan öz verili çalışma yaptı. Kendisinden beklediğimiz bir sonuçtu. Onunla gurur duyuyoruz" dedi.