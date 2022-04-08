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Giriş Tarihi: 8.4.2022 11:42 Son Güncelleme: 8.4.2022 11:42

RO Nerenin Plakası? RO Hangi Ülkenin Plaka Kodu Ve Açılımı Ne?

RO Nerenin Plakası? RO Hangi Ülkenin Plaka Kodu Ve Açılımı Ne?

Araç üretiminin hız kesmeden devam etmesi ve insanların araçlara olan talebi plakaların da sayısının artmasına neden olmaktadır. Dünya üzerinde oldukça fazla oranda araç plakası bulunmaktadır ve bu plakaların hepsi birbirinden farklıdır. Bu plakalardan biri de RO ile başlayan plakadır. Peki, RO nerenin plakasıdır?

Plakalar için araçların kimlikleri demek yanlış olmaz. Araç ile alakalı tüm bilgilere plakalar sayesinde ulaşabilmek mümkündür. Özellikle araçların hangi ülkeye ait olduklarını anlamak için plakalar oldukça önemlidir. RO plakası da yabancı bir ülkeye ait araç plakası kodudur. Peki, RO hangi ülkenin plaka kodudur?

RO nerenin plakası?

Her yabancı plaka gibi RO plakasının da hangi ülkeye ait olduğu merak edilmektedir. RO plakasının yabancı bir ülkeye ait olduğu açıktır. RO plakası, bir Avrupa ülkesi olan Romanya'ya ait bir plakadır ve o sınırlar içerisinde kullanılmaktadır.

RO hangi ülkenin plakası?

Araç plakalarında hem ülkeye ait kodlar hem de ülke içindeki şehirlere ait kodlar bulunmaktadır. RO kodu, plakanın hangi ülkeye ait olduğunu anlamamız içindir. RO kodlu plaka Romanya ülkesine aittir. Ülkemizde RO plakalara rastlanması mümkündür.

Ülkelere Ait Plaka Kodları

  • AL Arnavutluk
  • AZ Azerbaycan
  • BIH Bosna-Hersek
  • BRN Bahreyn
  • C Küba
  • CH İsviçre
  • CN Çin
  • E İspanya
  • H Macaristan
  • HK Hong Kong
  • IS İzlanda
  • KS Kırgızistan
  • KWT Kuveyt
  • MNE Karadağ
  • N Norveç
  • P Portekiz

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RO Nerenin Plakası? RO Hangi Ülkenin Plaka Kodu Ve Açılımı Ne?
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