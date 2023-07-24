Robert Boyle Kimdir? Robert Boyle İcatları, Yaptığı Çalışmalar ve Bilime Katkıları

Robert Boyle kimdir hakkındaki her bulgu önemlidir. Çünkü günümüzde fizik ve kimya alanında kullandığımız tanımı ve yasayı yıllar önce bulmuştur. Bu sebeple Robert Boyle buluşları ve bilime katkıları asla göz ardı edilemez. Gaz hakkında belirttiği her madde bilimsel niteliktedir. Bu derece önemli bir işe imza atması istemsizce Robert Boyle neyi buldu diye düşündürüyor. Düşünce sonucunda Robert Boyle element tanımı kısmına varırız. Bu tanım buluşunun tüm ana hatlarını belirten bir tanımdır.

Robert Boyle Kimdir?

Robert Boyle gibi bilim insanlarını tek bir bilim dalında ele almak doğru değildir. Çünkü bu tür insanlar bir alana yoğunlaşırken farklı alanlarda da uzmanlık kazanırlar. Robert Boyle'ye de bu perspektiften baktığımızda kendisinin hem kimyager hem de fizikçi olduğunu söyleyebiliriz. Kimya ve fizik alanında bulduğu her bir bilgi, günümüzde kullanılan bilgilerdir. Bu nedenle kendisi bilim insanı alanında oldukça önemli bir yere sahiptir.

Robert Boyle İcatları Nelerdir?

Robert Boyle gibi bilim insanları, insanlık için önemli buluşlara imza atmıştır. Onlar sayesinde günümüzdeki birçok yasa ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda bilimsel olarak yapılan tanımların birçoğu da yine bu insanlar sayesinde yapılmaktadır. Robert Boyle'nin de insanlık için böyle bir tanımı vardır. Kendisi element tanımını yapmıştır. Birde tanımının sonucunda elde ettiği Boyle-Mariotte Yasası vardır.

Robert Boyle Yaptığı Çalışmalar Nelerdir?

Robert Boyle'nin yapmış olduğu çalışmalar, kimya ve fizik alanlarını ilgilendirmektedir. Element tanımını yaparak kendisinden bahsetmemizi sağlamıştır. Aynı şekilde gazı ele alarak ulaştığı Boyle-Mariotte Yasası vadır. Bu yasa da Robert Boyle'nin önemli çalışmalarındandır. Dolayısıyla Robert Boyle'nin çalışmaları şu şekildedir:

Element Tanımı

Boyle-Mariotte Yasası

Robert Boyle Bilime Katkıları Nelerdir?

Bilim insanlarının araştırmaları ve buluşları sonucu bilime yeni bilgiler eklenir. Aslında bilim insanları bilime bir şeyler kazandırır ve bilime katkıda bulunmuş olur. Bilim insanlarının yaptığı çalışmalar ve buluşlar bilime katkıları demektir. Robert Boyle'nin bilime katkısı da çalışmaları ile olmuştur. Bu çalışmalara daha detaylı yer verilecektir.

Robert Boyle Element Tanımı

Robert Boyle'nin yapmış olduğu element tanımı net bir anlam taşımaktadır. Bu tanım içerisinde elementin saf yapıda olduğunu anlarız. Saf yapıda olan elementin kendisinden küçük maddelere ayrışmadığı da tanımın içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla Robert Boyle'nin yapmış olduğu element tanımında iki özellik vardır. Bu özellikler:

Element saf bir yapıdadır.

Element kendisinden küçük maddelere ayrışmaz.

Robert Boyle Boyle-Mariotte Yasası

Boyle Mariotte Yasası gazlar ile ilgilidir. Gazların birtakım özelliklerini ele alır ve açıklar. Bu yasa içerisinde gazın basıncı ve hacminin ters orantı da olduğunu görürüz. Fakat bunun olması için kütlesi değişmeyen bir gazın olması gerekir. Aynı zamanda bu gazın sabit sıcaklıkta olması gerekir. Bu koşullar sağlandığı takdirde gazın basıncı ve hacmi ters orantılı olacaktır.