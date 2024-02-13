Robot maçları hayran bıraktı

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılan turnuvada her takımın kendi performansını sergilediği ve sezonun görev modellerini programladıkları robotları ile yarıştı. Robot maçları izleyenleri hayran bıraktı. Takımlar, sezon boyunca geliştirdikleri, uzmanlarla görüşerek, bir bilim insanı gibi çalışmalar yürüterek hazırladıkları projelerini sundu. Tespit ettikleri sorunu, yenilikçi çözümlerini, bilgi kaynaklarını, sorun analizlerini, mevcut çözümleri nasıl analiz ettiklerini, fikirlerini yenilikçi yapan özellikleri, projenin uygulanması ile ilgili plan ve analizlerini jüri ile paylaştı. Turnuvada; Şampiyonluk Ödülü, Robot Performans Ödülü, Robot Tasarım Ödülü, Yenilikçi Proje Ödülü ve Öz Değerler Ödülü sahiplerini buldu.

Ödül töreninde konuşan ve çocuklara seslenen Başkan Abdullah Özyiğit, "Yenişehir Belediyesi olarak Bilim Kahramanları Derneği ile birlikte bu turnuvaların ikincisini düzenledik. Çok sayıda gönüllümüz var. Çocuklarımız ilgi gösteriyor ve her biri çok başarılı. Çok mutluyuz, bilimi yaşamın her alanına yansıtmak gerekiyor. Atatürk'ün izinden, bilimin rehberliğinden ayrılmayın. Çok güzel bir dünyayı sizler oluşturacaksınız. Geleceği bilim ve bir de sevgi kurtaracak. Biz daima yanınızda olacağız" dedi.