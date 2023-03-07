Rokoko Tarzı Nedir? Rokoko Mimari Örnekleri, Özellikleri ve Temsilcileri

Rokoko tarzı nedir araştırmasında mimari yapılarla ilgili bilgi veren eserlerden yararlanmanız gerekir. Rokoko mimari örnekleri, mimaride Rokoko tarzı özellikleri ve öncüleri konusunu anlamanızı kolaylaştıracaktır. Rokoko mimarisinin kurucusu kimdir ya da temsilcileri kimler gibi konular da merak edilenler arasındadır. Ülkemizde de bu tarzın izlerini taşıyan eserler bulabilirsiniz. Rokoko mimarisi hangi dönem ortaya çıktı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Rokoko Tarzı Nedir?

Rokoko tarzı mimari, 18. YY'da Fransa'da ortaya çıkan, süslemeleri ve gösterişi ile dikkat çeken yapılardır. Daha çok 1715 ila 1774 arasında yapılan eserlerde bu mimarinin izleri görülür. Bu tarz mimari örnekleri kimi kaynaklarda bir üslup olarak nitelendirilmiştir.

Rokoko mimarisi, Fransa'da soyluların savunduğu ve sahip çıktığı bir akımdır. Bu akım hazcılığı temsil etmiştir. Bu mimari ile yapılan eserlerde dönemin aristokrat ve soylularının zevki yansıtılmaya çalışılmıştır. Rokoko tarz mimari, barok tarzı mimariye nazaran daha sade ve zarif eserlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Rokoko mimarisi ile inşa edilen eserlerde S ve C şekilleri kullanılmakla birlikte bitkisel motifler ve deniz kabuğu şeklinin kullanıldığı da görülür.

Rokoko Mimari Örnekleri

Rokoko tarzı incelenirken Barok tarzının zirve ve çöküş dönemi aynı anda karşınıza çıkacaktır. Barok mimarisindeki ağır yapıtlar, yerini daha sade ve hafif yapılara bırakmıştır. Barok tarzındaki dini motifler, yerini dindışı mimariye bırakmıştır.

Rokoko mimarisinin örneklerini görmek istiyorsanız Fransa'da 18. YY'da inşa edilen eserleri incelemeniz gerekir. Bunun yanında ülkemizde de bu yapının izlerinin görüldüğü eserler vardır. Ayasofya ile Topkapı Sarayı'nın giriş kısmı arasında bulunan 3. Ahmet Çeşmesi Lale Devri'nde inşa edilmiş ve Rokoko Mimarisi'nin özelliklerini taşır. 1729 yılında inşa edilmiş olan bu eser Rokoko tarzının en güzel örnekleri arasında gösterilebilir.