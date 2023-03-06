Rölöve Nedir? İnşaatta ve Mimaride Rölöve Ne Demek, Çeşitleri Neler?

Mimarlıkta anlamı merak edilen terimlerden biri de rölövedir. Rölöve nedir, sorusuna yanıt olarak restorasyon uygulanacak yapıların projelendirilmesi yanıtını verebiliriz. Mimaride rölöve ne demek, sorusuna mimaride yenilenmeye alınacak yapıların çizimlerini ve projesini yazma yanıtını verebiliriz. Doğru yazılışı röleve mi rölöve mi, sorusuna "doğru yazılışı rölöve" yanıtını veririz. Rölöve çeşitleri ve örnekleri neler, dediğimizde basit rölöve, tespit rölöve, esas rölöve olarak üçe ayrıldığını görürüz.

Rölöve Nedir?

Rölöve; yapı veya yapı gruplarının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık tarihi açısından değerlendirilmesi ve yenileme projeleri hazırlanabilmesi için binanın iç ve dış mimarisine, özgün dekorasyonuna ve taşıyıcı sistemi ile yapı malzemelerine ait mevcut durumunun ölçekli çizim, belge ve raporlarla anlatımıdır.

Mimarlık Tarihi anlamında incelenmesi için Rölöve Alma işlemi yapılır ve çizim için gerekli tüm ölçülerin alınması işlemine Rölöve denilmektedir. Rölöve çizimleri yapıyı tam olarak anlatacak ve daha sonraki aşamalarda kullanılabilecek nitelik ve ölçekteki çizimsel belgeyi kapsamalıdır. Rölöve; ölçülü, malzeme tanımlı, bozulmalar ve benzeri gösterimlerin yer aldığı paftalar halinde hazırlanır. Rölöve çizimlerini; vaziyet planı, planlar(kat planları, döşeme planları, tavan planları, üst örtü planı ve çatı planı), görünüşler, kesitler, sistem detayı, mimari elemanlara ilişkin detaylar, alt yapıya ilişkin şematik gösterimler, tipolojik çalışmalar, rölöve müdahale paftaları oluşturur.

İnşaatta ve Mimaride Rölöve Ne Demek,

Rölöveler tamamlandıktan sonra çizimler üzerinde çalışılarak değişik yapım evrelerinin kronolojik sıralanışı belirlenerek, tarihi doku analiz paftaları hazırlanır. Yapıdaki bozulmalar saptanır; plan, kesit ve görünüşler üzerine işlenen hasarların genel değerlendirmesi sonucu müdahale türleri ve yerleri konusunda karar verilir.

Yapının yapıldığı günden günümüze kadar geçen zamanda geçirdiği belirlenebilen değişik onarım tarihleri hakkında edinilen bilgiler, yapının mevcut halinde tespit edilen hasar ve bozulmalar, yapıda kullanılan malzemeler, yapım teknikleri, strüktürel sistem, malzeme ve strüktüre İlişkin bozulma ve deformasyonlar ile ilgili tespitler rölöve analiz çalışmasını oluşturur. Bu çalışmalar rölöve çizimlerine aktarılır.

Rölöve Çeşitleri Neler?

Rölöve çeşitlerine baktığımız 3 ana çeşidi bulunmaktadır, bunlar; basit rölöve, tespit rölöve, esas rölöve olarak adlandırılır.

Basit Rölöve; Yapı hakkında genel araştırma yapılmasıdır. Yani yapının bulunduğu alana ait bilgiler toplanmasıdır. Bu bilgiler yakın çevrede yaşayanlardan yapı hakkında bilgiler elde etmektir. Yapının tam adresinin belirlenmesi, yapıyı kullanan kişilerin bulunması, geçmişten günümüze yapıyı kullanan kişilerin araştırılmasıdır.

Tespit Rölöve; Yapının ölçülerinin alınmasıdır. Tescil başvurusunun yapılması için Teknolojik imkânlar kullanılarak yapının projesinin çizilmesi ve yapıya ait fotoğraflar, belgelerin oluşturulduğu aşamadır.

Esas Rölöve; Restitüsyon ve restorasyon proje çalışmalarına altlık teşkil etmesi için ya da yıkılacak taşınmaz hakkında arşiv oluşturulması için yapılan rölöve çalışmaları esas rölöve çalışmalarıdır.

Eski yöntemler ile röleve alma işlemi: Alan içerisinde bir köşe noktası seçilerek Çaprazlama yöntemi ile belirlenen bir noktadan, karşısında yer alan 3 köşe noktaya doğru ölçü alınır. İlk belirlenen köşe noktası referans / başlangıç noktasıdır ve bu noktadan diğer köşelere dağılarak ölçüler alınır ve rölövesi alınacak alanın tamamından; diğer tüm köşe noktalara ölçü alma işlemi devam eder.