Roma İmparatorluğu Kuruluşu ve Yıkılışı – Roma İmparatorluğu Ne Zaman ve Nerede Kuruldu, Ne Kadar Sürdü?

Tarihteki en güçlü imparatorluklardan olan Roma İmparatorluğu mutlak monarşi ile yönetilmiştir. İmparatorluğun başkenti Konstantinopolis olup bu şehir günümüzde İstanbul'dur. Latince ve Yunanca dillerinin yoğun olarak konuşulduğu imparatorluk ilk başlarda Roma Cumhuriyeti ismine sahipti. İmparator Augustos sayesinde rejim değişikliğine gidilerek imparatorluk olarak hüküm sürmeye başladı. Peki, Roma İmparatorluğu ne zaman kuruldu, Roma İmparatorluğu nerede kuruldu, Batı ve Doğu Roma İmparatorluğu nasıl ortaya çıktı?

Roma İmparatorluğu Ne Zaman ve Nerede Kuruldu?

Antik Roma devleti olarak bahsedilen Roma İmparatorluğu MÖ. 27.yüzyılda kurulmuş imparatorluklardandır. İtalya Yarımadası'nda kurularak sürekli sınırlarını genişleten imparatorluğun başkenti İstanbul'dur. 1480 yıl boyunca hüküm sürerek tarih sahnesinde önemli roller oynayan imparatorluk Kavimler Göçüne kadar tek bir çatı altından yönetilmiştir. Kavimler göçüyle birlikte ikiye ayrılan imparatorluk 1453 yılında yıkılarak son bulmuştur.

En uzun süre hakimiyet süren imparatorluklar arasında yer alan Roma İmparatorluğu'ndaki en bilindik kişiler arasında Jül Sezar yer alır. Diktatör bir yönetici olmasıyla tanınan Jül Sezar cumhuriyetin ilkeleriyle çelişen bir yönetim şekli benimsediği için senatörlerin korkuya kapılmasına neden oluyordu. Bu durum senatörler ve düşmanları tarafından bir suikast düzenlenmesine kadar devam etti. Bıçaklanarak MÖ 44.yüzyılda öldürülerek hayatına son verilmiş oldu. Onun yerine yönetime ablasının torunu Octavianus getirildi. Bu kişi isminin Augustos yani yükseltilmiş kişi, soylu olarak değiştirilmesini sağladı. Jül Sezar'ın yaptığı hataları yapmadan ilerlemek isteyen Augustos Roma İmparatorluğunun kurulmasını sağladı.

Roma İmparatorluğu Nasıl İkiye Ayrıldı?

MS 350 ile 800'lü yıllar arasında devam eden Kavimler Göçü, kendi içerisinde sıkıntılar yaşayan Roma İmparatorluğunu da yakında etkiledi. İçeride yaşanan kargaşalara dayanamayan imparatorluk Batı Roma İmparatorluğu ve Doğu Roma İmparatorluğu olarak ikiye ayrıldı. Ayrılmaların ardından bile yaklaşık 200 yıl kadar varlığını sürdürmeyi başardı. Ayrılma yaşanmadan önce Roma İmparatorluğu'nun son yöneticisi olarak Theodosius görülebilir.

İmparatorluk ikiye ayrılınca Theodosius'un iki oğlu imparatorlukların başına geçmiştir. Doğu Roma İmparatorluğu Arcadius'a geçerken Batı Roma İmparatorluğu'nu Honorius üstlenmiştir. Doğu Roma İmparatorluğunun başkenti Konstantinopolis olmaya devam ederken batının başkenti Milano sonrasında da Ravenna olmuştur.

Roma İmparatorluğunun Yıkılışı

İki farklı imparatorluk olarak tarih sahnesinde rol almaya devam eden Roma ilk olarak Batı'yı kaybederek büyük darbe almıştır. Buna göre Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında Germen askerlerin İtalya'dan toprak istemesiyle yıkılmıştır. Tarihler 1453 yılını gösterdiğinde ise Osmanlı Devleti'nin seferleriyle ünlenen Fatih Sultan Mehmet'i İstanbul'u alarak Doğu Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasını sağlamıştır.