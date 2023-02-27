Romanın Yapı Unsurları Nelerdir? Romanda Yapı Unsurları Kaç Tane ve Hangileri?

Romanda yapı unsurları nelerdir sorularına yanıt verebilmek için romanın genel yapısını bilmek önem taşır. Bu bakımdan romanda yapı unsurları kaç tane sorusuna beş tanedir yanıtı verilebilir. Bununla birlikte romanda yapı unsurları örnekleri neler sorusuna da yanıt vermek gerekir. Romanda yapı unsurları kaç tane ve hangileri sorularını detaylı olarak araştırdık ve yazımızın devamında sizler için paylaştık.

Romanın Yapı Unsurları Nelerdir?

Edebi eserler genel olarak nesir ve manzum şeklinde ayrıma tabi tutulur. Düz yazı ya da mensuz olarak bilinen nesirler de kendi içinde olay yazıları ile düşünce yazıları şeklinde farklı bir ayrım tabi tutulur. Öykü, roman ve masal gibi giriş, gelişme ve sonuç olmak üzere 3 farklı bölümden oluşan eserler ise olay yazıları olarak gruplandırılır. Romanlar genelde en çok okunan edebi eserler içerisinde yer alır. Bu eserlerin de kendi içlerinde yapı unsurları bulunmaktadır. Hem romanlarda hem de hikayede unsurlar aynıdır. Ancak bu unsurlar romanlarda çok daha detaylı olarak ele alınır.

Romanda Yapı Unsurları

Romanı meydana getiren unsurlar o romanın yapı unsurlarıdır. Bu unsurları dikkatli bir şekilde ele almak hem romanın daha iyi anlaşılmasını sağlar hem de romanı oluşturma esnasında yazara kolaylık verir. Romanın yapı unsurları şu şekildedir:

·Yer/Mekan Unsuru

Romanlarda mekanlar hem soyut hem de somut olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Somut mekanlar kişilerin fiziksel olarak algılayabildikleri mekanlardır. Örnek vermek gerekir ise;

Ahmet, Bodrum'un cıvıl cıvıl sokaklarında uzun saatler dolaştı. (Burada mekan Bodrum'dur)

Soyut mekanlar ise kişilerin fiziksel olarak algılamakta zorlandıkları daha çok bilinç altları ile algılayabildikleri mekanlardır. Baş karakterlerin gördüğü rüyalar bu mekanlara örnek verilebilir.

·Karakter

Karakter ise romanda en önemli unsurlardan biridir. Roman içerisinde en az bir tane baş karakter olmak zorundadır. Bunun yanında birden çok yan karakterin de olması önemlidir. Yüzeysel olarak ele alınan romanlarda ruhsal özelliklerine nazaran fiziksel özelliklerin anlatıldığı karakterler düz karakter olarak isimlendirilmektedir. Bununla birlikte iç dünyası karmaşık olan karakterler yuvarlak karakter olarak adlandırılmaktadır.

·Olay Örgüsü

Olay örgüsü de bu aşamada önemli bir detaydır. Olay örgüsü serim düğüm ve çözüm olarak oluşur. Serim bölümünde romandaki karakterler ve mekan detaylı olarak anlatılır. Düğüm bölümünde karakterler arasındaki çatışmalara yer verilir. Yan hikayeler ele alınır. Çözüm bölümünde ise olayların sonuca bağlanması sağlanır. Tek bir karakter gözünden anlatılan bir roman yazılıyor ise tek zincirli olay örgüsü ismi verilir. Çok zincirli olay öyküsü ise birden fazla yan hikayenin yer aldığı konular hem baş hem de yan karakterlerin gözünden ele alınır.

·Zaman

Eserlerde zaman unsuru da önem taşır. Buna örnek olarak "Tüm olaylar 1990 yılından sonra gerçekleşmeye başladı." Buradaki zaman 1990 senesidir.

·Anlatıcı

Romanda en önemli unsurlar içerisinde yer alır. Anlatıcı birinci tekil şahıs gözünden olabileceği gibi üçüncü tekil şahıs gözünden de olabilir. Birinci tekil şahısta olaylar baş kahramanın gözünden anlatılır. Ancak üçüncü tekil şahıs gözünden anlatmak romanın yazar tarafından anlatılmasıdır. Üçüncü tekil şahıs dilinden anlatım romana daha geniş bir perspektif kazandırabilmektedir.