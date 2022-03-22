Romantizm Akımı Nedir, Neyi Savunur Ve Özellikleri Nelerdir? Romantizm Akımının Sanatçıları Ve Temsilcileri

Fransız devriminin ardından klasizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Klasizm, katı kurallı olduğu için buna karşı çıkmak istemişlerdir. Bu konuda pek çok felsefeci de bu akıma destek vermiştir.

Romantizm Akımı Nedir?

Coşumculuk adıyla da bilinen romantizm akımı, duygu ve hayalin ön plana çıktığı bir akımdır. Fransız ihtilali, eşitlik, özgürlük gibi ilkelerden beslenen romantizm akımı, o dönemde yaşanan olayların zemin hazırlaması sayesinde ortaya çıkmıştır.

18. yüzyılın sonunda klasisizm akımının sert kurallarına tepki olarak ortaya çıkmasına rağmen, temel ilkeleri 19. yüzyılın başlarında Victor Hugo aracılığıyla atılmıştır. Cromwell isimli oyunun ön sözünde romantizm akımının ilkeleri ortaya konmuştur.

Romantizm akımı, klasisizme son vermiştir. Romantizm akımı, sanatçının kişiliğini, özgürlüğünü her şeyin üstünde tutarlar. Pek çok farklı duygu ve düşünceyi de eserlerinde yansıtırlar.

Romantizm Akımının Özellikleri Nelerdir?

Romantizm akımının bilinen pek çok özelliği bulunuyor. Bu özellikleri ise şu şekilde listeleyebiliriz:

Toplumun her kesiminden insana eserlerde yer verilir.

İnsanı akıl ve duygusu ile bir bütün olarak kabul eder.

Sanatçıya özgürlük alanı tanır.

Birey, düş gücü, kişisellik ön plandadır.

Seçilen karakterler ya çok iyidir ya da çok kötüdür.

Romanlarda iyi ve kötü çatışması vardır.

Aşk, tabiat, ölüm temaları yoğun olarak işlenir.

Karakterlerin çoğu dindardır.

Romantizm akımında ilk eserler tiyatro alanında verilmiştir. Daha sonraları ise romanlar ön plana çıkmıştır.

Romantizm akımının tiyatrosunda, klasik tiyatroda bulunan zaman ve yer birliği kaldırılmıştır.

Romantizm akımının öncüleri eserlerinde kişiliklerini gizlemez.

Günlük konuşma dilini benimsemişlerdir.

Klasisizme göre daha sade bir dili vardır.

Romantizm Akımı Sanatçıları Kimdir?

Romantizm akımı hem dünyada hem de Türk edebiyatında büyük ses getirmiştir. Öncelikle romantizm akımının Dünya edebiyatı alanındaki temsilcilerinden bazılarını şu şekilde listeleyebiliriz:

Victor Hugo

Goethe

Puşkin

Voltarie

Aleksandre Dumas

Schiller

J.J. Rousseau

Lamartine

Alfrede de Musset

Lord Byron

Chateaubriand

Romantizm akımının Türk edebiyatındaki öncülerinden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Namık Kemal

Ziya Paşa

Recaizade Mahmut Ekrem

Ahmet Mithat

Abdülhak Hamit Tarhan

Romantizm Akımı Eserleri Nelerdir?

Romantizm akımının öncüleri sayesinde pek çok eser ortaya çıkmıştır. Romantizm akımının Dünya edebiyatı alanındaki eserlerinden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Haydutlar

Genç Werther'in Acıları

Faust

Wilhelm Tell

Egmont

Notre- Dame'ın Kamburu

Sefiller

Rapheal

Bir Meleğin Düşmesi

Yüzbaşının Kızı

Işıklar ve Gölgeler

Romantizm akımının Türk edebiyatı alanındaki eserlerinden bazılarını ise şu şekilde sıralayabiliriz: