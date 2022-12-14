Romanya Hangi Kıtada? Romanya Hangi Yarım Kürede, Dünya Haritasında Nerede ve Nereye Yakın?

Avrupa'da en eski insan fosillerinin keşfedildiği ülke olarak bilinen Romanya'da kurulan ilk devlet Daçya Krallığıdır. Avrupa'nın en geniş yüzölçümüne sahip olan ülke dünyanın ise 82. en büyük ülkesidir. Romanya'nın nerededir? İşte, tüm detaylar...

Romanya hangi kıtada?

Romanya Orta Avrupa'nın güney doğusunda yer alan bir ülkedir. Avrupa Birliği üyesi olan Romanya'nın başkenti Bükreş'tir.

Romanya Dünya'nın hangi bölgesinde?

Balkan Yarımadası'nın kuzeyinde bulunan Romanya, kuzeyde ve kuzeydoğuda Ukrayna, kuzeydoğuda Moldova, kuzeybatıda Macaristan, güneybatıda Sırbistan, güneyde Bulgaristan ile komşudur. Ayrıca ülkenin doğuda Karadeniz'e kıyısı vardır.

Romanya hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

20 milyona yakın bir nüfusu bulunan Romanya, Avrupa kıtası üzerinde bulunan bir ülkedir. Kıta üzerinde en fazla petrole sahip ülkelerden biri olan Romanya, Orta ve Doğu Avrupa arasında geçiş noktada bulunması nedeniyle kültürel birikime de sahiptir.

Romanya hangi yarım kürede yer alır?

Romanya Avrupa kıtasında olması ve ekvatorun kuzeyinde yer alması nedeniyle kuzey yarım kürede bulunan bir ülkedir. Ülkede iklim konumu itibarıyla bölgelere göre değişkenlik gösterebilmektedir ancak hakim olan iklim karasal iklimdir. Yaz ayları kurak ve sıcak, kış ayları ise sert ve karlı geçmektedir. Sonbahar mevsimi uzun sürerken, ilkbahar çok kısa kendini gösterir.