Romanya Para Birimi: Romanya’nın Para Birimi Kaç TL, Sembolü Nedir?

Herhangi bir vize problemi yaşamadan gidebileceğiniz Romanya farklı kültürü, sıcacık insanları, yerel lezzetleri ve tarihi dokularıyla sokak sokak keşfetmeniz gereken ülkelerden biri. Pek çok kişinin acaba nasıl bir ülke diyerek merak ettiği Romanya için bir seyahat planlıyorsanız ilk olarak Romanya'nın para birimi hakkında bilgi edinmelisiniz. Keza seyahat süreniz boyunca yanınızda taşımanız gereken bu para birimi size seyahatin toplamda ne kadarlık bir bütçeye mal olacağını da göstermektedir.

Romanya Para Birimi ve Sembolü Nedir?

Ukrayna, Macaristan, Sırbistan, Rusya ve Bulgaristan ile komşu olan Romanya'nın para birimi Rumen Leyi'dir. 1952 yılından itibaren ülkemin milli para birimi olarak kullanılan bu Rumen Leyi "LEI" sembolü ile gösterilmektedir. 2005 yılına kadar yani toplamda 53 yıl boyunca kullanılan bu para birimi 2005 yılında 4 adet sıfırın atılarak yeni versiyonu ile kullanılmaya başlanmıştır. O süreçten sonra da Rumen Leyi, "Yeni Rumen Leyi" olarak anılmıştır.

1 Rumen LEU şeklinde ifade edilirken bu birim dışında 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 Rumen Leyi banknot piyasa bulunmaktadır. Eğer ülkeye turistik amaçlarla gitmek istiyorsanız elinizdeki para birimini Rumen Leyi'ne dönüştürmeniz gerekir. Lakin bir yatırım amacıyla ya da iş ortaklığı gibi bir durum için gidecekseniz büyük firmaların para birimi olarak Euro kullandığını da bilmelisiniz. Keza yerel işletmeler Rumen Leyi kullanırken yatırım amacıyla hareket eden ve oldukça büyük çaplı firmalarda en sık rastlanan para birimi Euro'dur.

Romanya Parası Kaç TL Eder?

Romanya parası kaç TL ediyor diye merak ettiğiniz anda hemen günlük kurları takip edebilirsiniz. Günlük olarak aşağı ya da yukarı bir şekilde değişim gösteren kurlara göre şimdilerde 1 Rumen Leyi 3,20 Türk Lirası'na eşittir. Buna göre işlem yapmak isterseniz elinizdeki Türk Lirası miktarını döviz dönüştürücülere girerek toplamda ne kadar Rumen leyiniz öğrenebilirsiniz. Örneğin elinizdeki 500 TL gibi bir miktar Rumen leyi biriminde 155,98 olacaktır.