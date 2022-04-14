Romanya’da Saat Kaç? Türkiye Romanya Saat Farkı İle Bükreş’te Şu An Saat Kaç?

Avrupa Kıtasında yer alan Romanya ekvatorun da kuzey tarafında yer alır. Romanya kuzeyde ve kuzeydoğuda Ukrayna ile komşudur. Kuzeydoğusunda ise Moldova ülkesi yer alır. Kuzeybatıda Macaristan bulunur. Güneybatısında Sırbistan ile komşu olan ülke güneyde ise Bulgaristan ile komşudur. Bunların yanında ülkenin doğu tarafında Karadeniz'de de kıyısı bulunur. Türkiye ile aralarında ticari ilişkiler olduğu gibi turizm nedeniyle de iki ülke arasında önemli ilişkiler geliştirilmiştir. Türkiye Romanya saat farkı ile Bükreş'te şu an saat kaç sorusunun yanıtını sizler için derledik.

Romanya'da Saat Kaç?

Romanya ve Türkiye arasındaki saat farkı seyahat etmek isteyen kişilerin bilmesi gereken bir konudur. Doğu Avrupa arasında önemli bir geçiş noktası olan Romanya birçok bakımdan ziyaret edilen ülkelerden biridir. Bu nedenle seyahatlerin aksamaması adına mutlaka saat farklarını bilmek büyük bir önem taşır.

Romanya Türkiye Saat Farkı

Romanya ve Türkiye arasında bir saat farkı yoktur. Kişiler bulundukları gün ve tarihe göre Romanya'da ya da Türkiye'de aynı zaman bilgisine sahiptir. Romanya'da saat sabah 9 ise bu durum Türkiye için de geçerlidir.

Romanya Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Romanya ile Türkiye arasında zaman farkı bulunmaz. Her iki ülke de saat açısından aynı dilimlerdedir. Bu durum iki ülkenin de coğrafi konumunun benzerliğinden kaynaklanır. Fark olmaması kişilerin seyahat konusunda da sorun yaşamamasını sağlar.

Türkiye Romanya Saat Farkı ile Bükreş'te Şu An Saat Kaç?

Türkiye Romanya saat farkı olmadığından Bükreş'te saat Türkiye ile aynıdır. Kişiler Türkiye'deki saate göre kolaylıkla Bükreş'te de aynı saatin kullanıldığını bilebilirler.