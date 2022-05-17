Rönesans Nedir, Nerede Ortaya Çıktı? Rönesans Dönemi Sanatçıları, Tarihi, Nedenleri Ve Sonuçları

Rönesans dendiğinde hemen herkesin aklında bir imge canlanır. Peki ya bu imge nedir? Rönesans dönemi sanatçıları, tarihi, nedenleri ve sonuçları bu canlanan düşüncenin temel kaynağını oluşturur. İnsanlık ve sanat tarihi için oldukça önemli bir dönemin adı olan Rönesans nedir, nerede ortaya çıktı? Tarihi en iyi şekilde öğrenmek bir yana, çok eğlenceli bir konu olarak Rönesans dönemi sanatçıları, tarihi, nedenleri ve sonuçları karşımıza çıkmaktadır.

Rönesans Nedir?

Kelime anlamıyla "yeniden doğuş" şeklinde bilinen Rönesans, Avrupa kıtasında Orta Çağ'ın sonrasında kültürel, politik, bilim, sanat, mimari, siyasi ve eğitim alanlarında bir yenilenme dönemidir. 14. Yüzyıl ile 17. Yüzyıl zamanlarını kapsayan bu yenilenme dönemi Rönesans dönemi olarak adlandırılır.

Rönesans Tarihi

Rönesans'ı anlayabilmek için Orta Çağ'a gitmek şarttır. Orta Çağ adı verilen dönemde kilisenin insanların yaşamına olan, baskısı o kadar fazladır ki; toplumsal hayatta ve yapılan sanat eserlerinde, yazılı eserlerde sadece din ile ilgili konular mevcuttur. Rönesans zamanının başlaması ile kilise etkisini kaybetmiş ve Avrupa yeni bir döneme giriş yapmıştır. Bu dönem çok daha aydın, özgürlükçü ve çeşitli görüşlerin paylaşılabildiği güzel bir dönem olacak ve dünya tarihine damgasını vuracaktır.

Rönesans ilk önce İtalya'da başlamış ve tüm Avrupa'yı etkisi altına almıştır. Bazı faktörler Rönesans'ın oluşumunda oldukça büyük yer kaplar. Matbaanın gelişmesi öncelikle Avrupa'da bilimsel gelişmelerin ve yeni fikirlerin büyük topluluklara ulaşmasını sağlamıştır. Pusulanın da gelişimi ile birlikte coğrafi keşifler başlamış ve keşiflerle sanat da gelişmiş, sanatı destekleyen bir kitle de bu gelişmelerden sonra oluşmuştur.

Orta Çağ'a damgasını vuran olaylardan biri de Haçlı Seferleri olarak adlandırılan Batı-Doğu ekseninde yapılan seferlerdir. Bu seferler sonucunda Avrupa'daki skolastik (yani katı düşünce tipi) düşünce yumuşamış ve etkisini kaybetmiştir. Yeni üretim teknikleri ve mekanizmalar da yine bu seferlerden sonra gelişmeye başlamıştır.

Rönesans Sanatçıları

Rönesans'a damgasını vuran en önemli noktalardan biri de sanatçılardır. Gerçekten de Rönesans dönemine bakıldığında birbirinden yetenekli, vizyon sahibi ve çağının ötesinde düşünebilen sanatçıya rastlamak mümkündür. Aşağıda en bilinen Rönesans dönemi sanatçılarını, en bilinen eserleriyle birlikte derledik.

Raffaello Sanzio (Atina Okulu)

Leonardo Da Vinci (Son Akşam Yemeği)

Michelangelo (Adem'in Yaratılışı)

Sandro Botticelli (Venüs'ün Doğuşu)

Jan Van Eyck (Arnolfini'nin Evlenmesi)

Donatello (Davud Heykeli)

Bellini (Fatih Sultan Mehmet Portresi)

Lorenzo Ghiberti (Floransa Vaftizhanesi'nin Bronz Kapıları)

William Shakespeare (Hamlet, Romeo ve Juliet)

Cervantes (Don Kişot)

Montaigne (Denemeler)

Rönesans Dönemi

Rönesans dönemi tarihin en önemli geçiş dönemlerinden bir tanesidir. Liselerde okutulan tarih derslerinden dahi görülebileceği üzere, Orta Çağ Avrupa'sı ciddi bir yozlaşma ile karşı karşıyadır. Kilise'nin insanları yönetimi altında tutabilmek adına yaptığı baskılar, dini kullanarak halkı kandıran insanlar, bilime olan uzaklık, siyasal sistemin parçalanması ve herkesi feodalite denen sistemde toprak ağalarına hizmet etmesi, dönemin bilinen başlıca özellikleridir.

Orta çağ Avrupası'nda akla hayale sığmaz uygulamalar mevcuttu. Mesela bazı kadınlar cadı olduğu iddia edilerek şehir meydanlarında yakılabiliyordu. Ya da bazı kişilerce cennetten arsa satımı yapılıyordu. Müslümanların ve Türklerin üzerine Papa aracılığıyla tüm günahlarını affetmek için giden Haçlılardan tutun da vebanın su yüzünden kaynaklandığını düşünüp, yıkanmayan ve tüm hamamları kapatanların olduğu bir dönemdi Orta Çağ dönemi. İşte Rönesans, tüm bunların etkisini yitirmeye başladığı bir dönemde, ilerici ve devrimci boyutuyla, geleceğe adeta bir ışık olmuştur.

Rönesans döneminde skolastik düşünce kırılmıştır. İnsanlar edebiyat, sanat ve bilime yönelmişler, matbaanın gelişimiyle bilgilenebilmişler ve en önemlisi İncil'i okuyabilmişlerdir. Latince Orta Çağ'da bir Kilise diliydi, halk Latince konuşmuyordu ve İncil'de Latince dilinde yazılmıştır. Matbaayla birlikte İncil halkın okuyabileceği bir seviyeye gelip de anlayacakları dile tercüme edilince, halk aslında dinin Kilisenin anlattığı gibi bir şey olmadığını anladı ve bunun sonucunda Orta Çağ'ın Kilise etkisindeki karanlık dönemi sona erdi. Rönesans adı verilen dönemle hem dünya hem Avrupa ciddi bir yükselişe geçmiş oldu.

Rönesans Dönemi Sanatçıları

Rönesans dönemi sanatçıları, edebiyat, heykel, mimari ve edebiyat ile ilgilenen sanatçılardan oluşurdu. Aynı zamanda bu dönemde sanat ile birlikte bilim de özgür düşünce ortamından (kısmen de olsa) nasibini alarak ilerlemeye başlamıştır. Rönesans sanatçısı özellikle Antik Çağ eserlerinden etkilenmiş ve bunları taklit etmiştir. Bu dönemde yapılan eserler (örneğin Donatello'nun Davud Heykeli ya da Michelangelo'nun Son Akşam Yemeği gibi) devamlı olarak Antik Çağ'a bir gönderme yapıyor ve buradan ilham alıyordu. Bu durum Shakespeare'in eserlerinde de gözlenir.