Röportaj Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Ropörtaj Mı?

Bazı Türkçe kelimeler okunuşu ve yazılışı noktasında insanların sıklıkla kafasını karıştırmaktadır. Bunlardan biri olan röportaj da ilk elden karşımıza doğru yazımı nedir diye sorulduğunda kafa karıştıran kelimelerden biridir. TDK açıklaması ile doğru yazılışı ropörtaj mı diye merak eden insanların ise iyice aklı karışmaktadır. Peki röportaj nasıl yazılır, TDK açıklaması ile doğru yazılışı ropörtaj mıdır? Gelin bu sorulara yanut bulduğumuz ve sizler için derlediğimiz metni keyifle okuyalım.

Röportaj Nasıl Yazılır?

Kelime anlamı bir radyo ya da televizyon habercisinin bir konuyu inceleyip araştırarak hazırladığı ya da bir kimseyle görüşme biçiminde sunduğu program olarak bilinen röportaj, dilimize Fransızca bir kelime olan reportage kelimesinden geçmiştir. Aynı zamanda bir yazarın, bir konuyu inceleyip araştırarak ve kendi görüşlerini, yorumlarını da ekleyerek oluşturduğu gazete yazısı olarak da tanımlanan röportaj, sıradan bir aktarma biçimi olmayıp özel bir yorum ve değerlendirme içermesinden kaynaklı edebiyat türü olarak kabul edilmektedir. Türkçeye geçen birçok kelimeden biri olan röportajın kelime kökeni Latincede toplamak, getirmek anlamına gelmektedir. Günümüzde sıklıkla kullanılan bir edebiyat türü olan röportajın yazımı ise insanlar arasında sıklıkla karıştırılmakta ve doğru yazımı aynı şekilde sıklıkla araştırılmaktadır. İnsanların sıklıkla karıştırdığı bu kelime, günümüzde birçok sınavda ''Doğru yazımı nedir?'' sorusu ile karşımıza çıkmaktadır. Bu ve bunun gibi karıştırılan bütün kelimelerin doğru yazımı ise TDK tarafından belirlenmiş olup, Türkçeye doğru yazımı kurum tarafından kazandırılmıştır. Bizim sizler için araştırıp derlediğimiz bu metnimizde de röportaj kelimesinin doğru yazımı TDK baz alınarak cevaplanmıştır.

Ropörtaj- Yanlış yazım

Röportaj- Doğru yazım

Sınavlarda sıklıkla soru olarak da karşımıza gelen röportaj yazımının doğruluğu sorusu birçok öğrencinin de cevap bulmaya çalıştığı bir sorudur.

TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Ropörtaj Mı?

Kelimelerin doğru yazımı hakkında çoğu zaman hepimizin kafası karışmaktadır. Özellikle başka bir dilden Türkçeye geçen kelimelerde bu durum daha sık yaşanmaktadır. İnsanlar günlük hayatta da sıklıkla kullandığı birçok kelimeyi karıştırabilmekte ve bununla birlikte doğru yazımı nedir gibi sorularla, sorularına yanıt aramaktadır. Kelimenin yazılışından, doğruluğundan tam olarak emin olamadığımız bu durumlarda TDK Türkçe de kelimelerin doğru yazımı için başvurmamız gereken en önemli kaynaktır. Bununla birlikte röportaj kelimesinin yazılışı noktasında TDK'ye başvurulmalı ve TDK'nin verdiği bilgilere göre doğru cevap alınmalıdır. Röportaj kelimesi de TDK baz alındığında doğru yazımı olarak ropörtaj şeklinde değil 'röportaj' şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bazı insanlar bu kelimeyi reportaj gibi yanlış kelimelerle de karıştırmaktadır. Ancak röportaj kelimesinin doğru yazılışı TDK'nin de verdiği gibi ''röportaj'' şeklindedir. Günümüzde sıklıkla kullanılan kelimelerden biri olan röportaj kelimesinin kullanıldığı birkaç örneğe baktığımızda, kelimenin doğru yazılışının zihnimizde daha rahat yerleşmesini sağlayabiliriz.

''Türkiye'nin en çok satan dergisinin bu haftaki sayısında ünlü sanatçılardan birçok kişinin röportajları bulunmakta.''

''Verdiğim röportajda belirttiğim gibi, edebi türler içerisinde en ok romanı sevmekte ve okumaktan çok keyif almaktayım.''

''Bu röportajda biraz gerildim ve sanıyorum cümlelerimi çok da iyi seçemedim. Bu nedenle çok gerginim.''