Rosalind Franklin Kimdir? Rosalind Franklin Hayatı, Yaptığı Çalışmalar ve Bilime Katkıları

Rosalind Franklin kimdir konusu, bilime ışık tutan kişilerin hayatını merak edenler için oldukça önemli bir konudur. Dünya çapında bilime sayısız katkı sağlayan ve bilim tarihine ismini altın harflerle yazdıran pek çok bilim insanı vardır. Rosalind Franklin de bu kişiler arasında yer almaktadır. Rosalind Franklin hayatı, yaptığı çalışmalar ve bilime katkıları azımsanmayacak kadar çoktur.

Rosalind Franklin Kimdir?

Rosalind Franklin, bir bilim insanı olarak karşımıza çıkmaktadır. 1920 senesinde hayata gözlerini açmış, 1958 senesinde ise kanser hastalığından kaynaklı vefat etmiş bir biyofizikçi olarak tanınmaktadır. Bilim dünyasına sayısız katkılar sağladığı için Rosalind Franklin hayatı ve çalışmaları oldukça önemli bir konudur. Genç yaşta yaşama veda eden ve bilim dünyasında bir çığır açan Franklin, çok zengin ve bir o kadar tanınmış olan Britanya Yahudisi ailesinden gelmektedir. Eğitim ve öğretim seneleri yatılı okullarda geçmiş, kendini geliştirmek adına Fransızca, Almanca gibi birçok farklı yabancı dil öğrenmiştir. On bir yaşında iken ise fizik ve kimya konuları üzerine eğitim sunan bir kız okulunda eğitimine başlamış, on beş yaşına geldiğinde ise bilim insanı olma kararını almıştır. Bu kararını hayata geçirmek için İngiltere'de bulunan Newnham Koleji'ne girmiş ve başarılı bir biçimde mezun olduktan sonra yine aynı okulda fiziksel kimya alanında doktorasını tamamlamıştır. Hayatı boyunca çok çalışmış olan Franklin'in en büyük hobilerinden birinin doğa sporları olduğu söylenmektedir.

Rosalind Franklin Buluşları ve Bilime Katkıları

Rosalind Franklin, bilim dünyasında önemli bir yere sahip olan bilim insanlarından biridir. Kalabalıkta odaklanamadığı için çalışmalarını her zaman sessiz bir ortamda yapmayı tercih etmiştir. Bilime dair yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Franklin, gerek kimya gerekse fizik alanında çok sayıda icat gerçekleştirmiştir. Bu icatlardan kaynaklı pek çok kişi Rosalind Franklin neyi buldu sorusunun yanıtını merak etmektedir. Bu önemli bilim insanı, DNA üzerine sayısız çalışma yapmış ve çalışmalar neticesinde DNA çift sarmalını ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmalara bilim adamı olarak bilinen James Dewey Watson, fizikçi olarak tanınan Maurice Wilkins ile moleküler biyolog olarak tabir edilen Francis Crick de katkı sağlamıştır. Bu önemli keşif sonucunda her bir bilim insanı tıp ödülü ve Nobel fizyoloji ödülüne layık görülmüştür. Franklin aynı zamanda virüs ve kömür odaklı eserleriyle de öne çıkan ve birçok başarı elde eden bir bilim insanı olarak bilinmektedir. Ayrıca minerallerin biçimlerini yakından incelemiş ve bu konu üzerine de pek çok çalışma yapmıştır.