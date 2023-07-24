RTEÜ’DE proje atağı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) proje atağına geçti. RTEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şengül Alpay Karaoğlu yürütücülüğünde bilim insanları, "Streptococcus pyogenes bakteriyofajlarının karakterizasyonu ve endolizin proteininin bakteriyolitik aktivitelerinin belirlenmesi" adlı bir proje üretti. Proje boğaz enfeksiyonuna neden olan etkene karşı antibiyotiklere alternatif bir tedavi şeklinin geliştirilebilmesine ön ayak olacak. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen çalışma, bakteri virüslerini kullanarak boğaz enfeksiyonunda antibiyotik kullanmadan oral sprey veya dezenfektan gibi ürünler geliştirerek boğaz enfeksiyonunu kalıcı olarak tedavi edebilmeyi sağlayabilecek. Üniversitede üretilen diğer projelerden bazıları şöyle:Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Altunışık öncülüğünde bilim insanları ise nesli tükenme tehdidi altındaki Kafkas semenderinin yaşadığı habitatların kalitesini ve bu canlıların ölümüne sebebiyet veren Kitrid mantarı hastalığını araştırdı.Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyüp Kul yürütücülüğündeki, "Altın ve Gümüş Avcıları: Osmanlı Dönemi Balkan Maden Yerleşimlerinde Girişimciler (15-16. yüzyıllar)" başlıklı proje ile Türkiye ve Sırbistan arasında ikili iş birliği sağlanacak. Yine tarihi metinlerden hareketle maden sahaları belirlenerek her iki ülkeye ekonomik anlamda katkı sunulacak.Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hatice Sevim Nalkıran yürütücülüğündeki TÜBİ- TAK 3501 projesi ile antiviral sinyal yolağının uyarılmasının mesane kanseri hücrelerinin ölümünü artırıcı etki oluşturup oluşturmadığı ve alternatif bir immünoterapi yolağı olarak mesane kanserinde tedaviye ilerleyebilecek bir seçenek sunup sunamayacağı araştırılıyor.Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Ağırbaş yürütücülüğünde, "Güneydoğu Karadeniz'de CO2 Zenginleştirmesinin ve Sıcaklık Değişimlerinin Fitoplankton Birincil Üretimi Üzerine Olan Mevsimsel Etkisinin Araştırılması" başlıklı TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında iklim değişikliğinin Karadeniz ekosistemi üzerine olan olası etkileri araştırılıyor.Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Demirbaş yürütücülüğündeki, "Liman Yengecinden (Liocarcinus Depurator) Elde Edilen Kitosan ile Antimikrobiyal Nanofilmlerin Sentezlenmesi ve Gıda Üzerinde Migrasyonunun Araştırılması" başlıklı proje ile liman yengecinin gıda sektöründe kullanılabilir potansiyel bir ürüne dönüştürülmesi hedefleniyor.