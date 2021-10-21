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Giriş Tarihi: 21.10.2021 10:31 Son Güncelleme: 21.10.2021 10:31

RTÜK açılımı nedir? RTÜK kuruluş amacı ve görevleri nelerdir?

RTÜK açılımı nedir? RTÜK kuruluş amacı ve görevleri nelerdir?

Televizyonlar ve bazı dizi yayınlayan internet siteleri sebebi ile RTÜK’ün ismini duymuşuzdur. RTÜK’ün genellikle bazı programları kaldırdığını ya da bazı programlara ceza kestiğini duysak da RTÜK’ün yaptığı faaliyetler sadece bunlarla sınırlı değildir. RTÜK’ün bir kuruluş amacı ve bir çok görevi bulunmaktadır. Bu amacı ve görevleri pek çok vatandaşımız merak etmektedir. İşte RTÜK açılımı ve kurum hakkında merak edilen soruların yanıtları…

RTÜK, ismini genellikle televizyonlarda kaldırılan programlar ve kesilen cezalar ile duyduğumuz bir kurum adıdır. RTÜK'ün faaliyetleri ise sadece bunlarla sınırlı değildir. RTÜK, yani Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayın ve yayın kuruluşlarının faaliyetlerini düzenleyen, denetleyen ve gerekirse bu faaliyetlere gerekli yaptırımlar uygulayan bir kurumdur.

RTÜK NEDİR?

Hemen hemen herkesin evinde yer edinen televizyon her ne kadar radyo kullanımını geriletse de radyo kullanımı halen daha insanlar tarafından devam etmektedir. RTÜK medya içerisindeki olayların ve konuşmaların denetlendiği, cezaların kesildiği bir kuruluştur. İzlediğimiz filmlerde ya da dizilerde bazı ses ve görüntülerin sansürlendiğine şahit olmuşuzdur. RTÜK dolayısıyla bu tür sansür eylemleri gerçekleştirilmektedir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafına birçok yetki verilmiştir. RTÜK başkanı, Ebubekir Şahin'dir. RTÜK başkanı ve üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından seçilmektedir. 20 Nisan 1994 tarihinde kurulan RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığı adı altında yerini almaktadır.

RTÜK AÇILIMI NEDİR?

20 Nisan 1994 yılında kurulan RTÜK kurumunun ismini sıkça televizyonlarda ve internet sitelerinde bulunan bazı dizilere vermiş olduğu cezalar ve bununla ilgili yaptırımlarda duymaktayız. Sıkça duyduğumuz bu kurumun harflerinin ne anlama geldiği de sıkça merak edilmekte. Sıkça duyulan RTÜK açılımı; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

RTÜK KURULUŞ AMACI NEDİR?

1983 senesi ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte televizyon ve radyo kapsamında usullere uygun biçimde denetlenmesi ve düzlenmesi yetkisi Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'na verilmiştir. Ancak gelişen teknolojiyle beraber 1990'lı yıllarda yeni girişimciler ve özel yayın şirketleri ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla yeni bir düzenleme yapılması mecburi bir hal almıştır ve ardından 1994 senesinde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kurulması ve yurt içindeki tüm denetimlerde yetkilendirme işlemi gerçekleşmiştir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yurt içi ve yurt dışındaki televizyon ve radyo yayınlarının denetimi ve uygulanması, gerekli cezai işlemin uygulanması maksadıyla açılmıştır. 1994 senesi kurulmasının ardından 2005 senesinde Anayasa içerisinde yerini almıştır. Dolayısıyla tek üst kurul unvanı sahibi olmuştur.

RTÜK GÖREVLERİ NELERDİR?

RTÜK'ün gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler "6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun" un 15 Şubat 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek yasalaşması sonucu bu kanun çevresinde yürütülmektedir. RTÜK'ün yetkileri bu kanunun 34. Maddesi kapsamında belirlenmiştir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yetki ve görevleri şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Belirlenmiş kurallar doğrultusunda, bu kuralların ihlal durumunun söz konusu olmasıyla kurum ve kuruluşlara uyarıda bulunur ve özür dilenilmesi istenir.
  • Şayet uyarıya uyulmaması durumunda RTÜK, alakalı yayını 1-12 arasında durdurma yetkisine sahiptir. Durdurulduğu takdirde onun yerini ise kamu spotu alır.
  • Durdurma ardından tekrarlanan kurallara uyulmama halinde RTÜK 6112 sayılı kanun ve 32.maddesine göre idari para cezası ya da tamamen lisansın iptal edilmesi yetkilerine sahiptir.
  • RTÜK, yayınlanma öncesinde bir müdahalede bulunamaz, fakat gösterime girmesi ardından denetleme gerçekleştirebilmektedir.

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RTÜK açılımı nedir? RTÜK kuruluş amacı ve görevleri nelerdir?
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