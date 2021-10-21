RTÜK Ne Zaman Kuruldu? RTÜK Üyelerini Kim Seçer?

Açılımı Radyo ve Televizyon Üst kurulu olarak karşımıza çıkan RTÜK, yayın araçlarının ve yayın yapan kuruluşların denetiminden sorumlu olan bir kurumdur. RTÜK hakkında merak edilen sorular arasında yer alan RTÜK ne zaman kuruldu sorusunun yanıtı ise 1994 yılıdır. Bu kurumda yer alan üyeler TBMM tarafından atanmaktadır.

RTÜK NEDİR?

Son zamanlarda oldukça popüler olan sosyal medya ve telefon aplikasyonlarında yayınlanan dizi, film ve videolara yapmış olduğu yaptırımlar ile gündeme gelen RTÜK, insanlar tarafından kimi zaman eleştirilerek kimi zaman ise övülerek gündeme gelmektedir. RTÜK, radyo ve televizyon gibi yayın araçlarına yayın yapan kuruluşların denetimi ve gerektiği takdirde cezai işlem uygulama gibi yetkilere sahiptir. Teknolojinin gelişimi ile birlikte artan yayın araçlarının kontrol edilmesi sebebi ile RTÜK etki alanı da artmaktadır. Dizi ya da filmlerde yapılan sesli veya görsel sansürlerin sebebi RTÜK denetimi altında olmasından kaynaklıdır. RTÜK'ün yayın için belirli kuralları bulunmaktadır. Bu kurallara uyulmadığı takdirde 1-12 kez durdurma yetkisine sahiptir. Devam ettiği takdirde ise tamamen kapatma uygulayabilmektedir.

RTÜK NE ZAMAN KURULDU?

Teknolojinin ilerlemesi ile ortaya çıkan yayın organlarını kontrol altına alınması ihtiyacını doğurarak RTÜK gibi bir kurumun ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı adı altında yerini alan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), radyo ve televizyonları denetleme amacıyla Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun'un 13 Nisan 1994 tarihinde Meclis tarafından onaylanıp yürürlüğe girmesinin sonrasında 20 Nisan 1994 tarihinde resmen açılmıştır.

RTÜK ÜYELERİNİ KİM SEÇER?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bakanlık himayesi altında olduğundan ötürü RTÜK üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından atanmaktadır. Bu üyelere tanınan bir görev süresi bulunmaktadır. Bu görev süresi "6 yıl" ile sınırlandırılmıştır. Toplamda 9 adet üyesi bulunmaktadır. Şu anda RTÜK başkanı olarak Ebubekir Şahin görev almaktadır. Personel alımları internet sitesi üzerinde duyurulmaktadır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu personel alımını bir sınav sistemi ile yapmaktadır.