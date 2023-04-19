Rtük, her ne kadar televizyonlarda karşımıza çıkan bir kavram olsa da radyo, internet siteleri gibi pek çok yayın kuruluşunda da karşımıza çıkmaktadır. Rtük, yayın kuruluşlarıyla ilgili çok sayıda yetkileri olan bir kurumdur. Bu yazımızda sizler için Rtük üyelerini kim seçer, Rtük üyeleri ve başkanı nasıl seçilir, kim belirler gibi soruların yanıtlarına değindik.

Rtük Üyelerini Kim Seçer?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bilinen Rtük, yayın kuruluşlarını yakından takip eden ve onları sık sık denetleyen bir kuruluş olarak tabir edilmektedir. Toplum değerlerini hiçe sayan veya toplum değerlerine aykırı bir şekilde konuşmalar yapan yayın kuruluşlarına ceza kesmekle yükümlüdür. Televizyonda izlediğimiz bazı filmlerde ya da programlarda sansürlenmiş görüntülerle karşılaşırız. Bu sansürler Rtük tarafından yapılmaktadır. Son zamanlarda çok sayıda insanın cevabını merak ettiği sorulardan biri Rtük başkanını kim seçer sorusudur. Rtük başkanı ve üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından seçilmektedir.

Rtük Üyeleri Nasıl Seçilir?

Ülkemizde faal olarak işlerini yürüten çok sayıda radyo ve televizyon kurumu mevcuttur. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bütün bu radyo ve televizyonları yakından takip etmekle, incelemekte ve denetlemekle görevlidir. Günümüzde birçok kişi Rtük başkanı nasıl seçilir diye merak etmekte ve konuyla ilgili bilgi sahibi olmayı istemektedir. Rtük, bakanlık tarafından koruma altında bulunan bir kuruluş olarak bilinmektedir. Bu sebepten dolayı Rtük başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından ve siyasi parti adayları arasından seçilmektedir. Rtük kurulumun tüm yetkileri ve görevleri açık ve net bir biçimde 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri hakkında Yasası'nın 34'üncü maddesinde yazılıdır. Rtük ile ilgili merak edilen bir diğer konu ise Radyo Televizyon Üst Kurulu kaç üyeden oluşur konusudur. Rtük üyeleri toplam dokuz kişiden meydana gelmektedir.