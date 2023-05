Rubik Küp Nasıl Çözülür? Adım Adım, En Kolay ve Basit Şekilde Zeka Küpü - 3x3 Rubik Küp Çözümü

Rubik küp nasıl çözülür ve rubik küp nasıl yapılır, dünyanın en popüler oyuncaklarından ve bulmacalarından birine ait olan rubik küpe aittir. 1974'te Macar heykeltıraş ve mimar Ernö Rubik tarafından "sihirli küp" adıyla geliştirilen bu oyuncak, 80'li ve 90'lı yıllarda dünyada milyonların ilgisini çekmiştir. Sonrasından ise rubik küp en kolay nasıl çözülür soruları sorulmaya başlarken 3x3 rubik küp çözümü aslında bir algoritma olduğu anlaşılmıştır. Daha sonra da dünyanın her yerinde zekâ küpü nasıl çözülür, sorusu sorulmuştur.

Rubik Küp Nedir?

Rubik küpü sevin ya da nefret edin bu küp, dünyanın en popüler bulmacalarından biri olmuş ve hala da bunu devam ettirmektedir. Rubik küp ilk olarak 1974 yılında Macar heykeltıraş ve mimar olan Ernö Rubik tarafından "sihirli küp" ismiyle geliştirilmiştir. Bu oyuncak 80'li ve 90'lı yıllarda dünya genelinde milyonların ilgisini çekmeyi başarmış ve beraberinde nasıl çözüleceği ya da çözülmesi gerektiğine dair soruları da sordurmuştur.

Siz de bir rubik küpünü çözmekte zorlanıyorsanız bu konuda sizinle aynı kadari paylaşan çok kişi var. Bu nedenle üzülmeyin çünkü yalnız değilsiniz. Aslında bu küpün icatçısı Erno Rubik'in bile küpü nasıl çözeceğini öğrenmesi bir ayını almıştır. Bunun nedenini anlamak ise aslında oldukça basittir. Çünkü sonucunda standart olan yani 3'e 3'e(3x3) bir Rubik küpü 43 kentilyondan fazla olası kombinasyona sahiptir. Bu da küpün çözümünü zorlaştırmaktadır.

Rubik Küp Nasıl Çözülür?

43 kentilyondan fazla çözümü olsa da yalnızca tek bir doğru çözüm vardır. Bu nedenle bir rubik küpünü yalnızca kaba kuvvetle yani deneye yanılma mantığı ile çözmeye çalışmak çok uzun zaman alacaktır. Bunun için süreci kısaltmak için bazı stratejiler bilmeniz gerekir.

Çözmeye başlamadan önce küpünüzü tanımaya başlayın. Bir rubik küpü her biri büyük bir küpün üçte biri oranında olan 27 küpten oluşmaktadır. Bu küpün her biri farklı renkte altı yüzü vardır. Her yüzün merkezi, küpü bir arada tutan çekirdek iskeleye bağlıdır. Hareket edebilen küçük küpler ise iki çeşittir. İlki 8 adet bulunan köşe küpleridir. İkincisi de her kenarın ortanca küplerinden oluşan 12 adet kenar küpüdür.

Adım Adım, En Kolay ve Basit Şekilde Zekâ Küpü - 3x3 Rubik Küp Çözümü

3×3'lük standart bir Rubik küpü ne kadar karıştırmış olsanız da her zaman en fazla 20 hamlede çözebilirsiniz. Bir Rubik küpü çözmeye yönelik herhangi bir yapıcı yaklaşım, bir tür yöntem veya algoritma gerekir. Bunlardan birini siz anlatmaya çalışalım.