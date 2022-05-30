Rücu Ne Demek? Söz Sanatlarından Rücu Nedir, Örnekleri Nelerdir?

Söz sanatları, pek çok edebi eserde kullanılır ve anlamı daha güzel ve etkin kılmak amaçlanır. Edebi sanat olarak da bilinen söz sanatları edebiyatçılar tarafından sıkça kullanılmıştır. Söz sanatları çeşitlilik göstermektedir. Günümüzde de kullanılan söz sanatlarının anlamı merak edilmiştir. Önemli bir söz sanatı olan rücu, edebi eserlerde sıklıkla kullanılmıştır. Edebiyat derslerinde ve sınavlarında da sıkça duymuş olduğumuz bu söz sanatının ne zaman kullanıldığı merak edilmiştir. Rücu ne demek sorusu, bu söz sanatına dair merak edilen sorular arasındadır. Bu söz sanatını anlamak için, pek çok eserde kullanılan rücu ile ilgili örneklere bakmak gerekir.

Rücu Ne Demek?

Rücu, anlamı güçlendirmek için, söylenilen sözden vazgeçip daha güçlü bir söz söyleme sanatına denir. Sözcük anlamı dönme, geri dönüş olan rücu, söylenen sözden geri dönme anlamında kullanılır.

Rücu daha önceden söylenen söze geri dönüş olabilir ya da söylenen sözü iptal edip farklı bir düşünceye yöneliş de olabilir. Bu söz sanatının, eserde düşünceyi güçlendiren bir özelliğe sahiptir.

Rücu Nedir?

Edebi eserlerde sıkça kullanılan söz sanatlarından birisi olan rücu, pek çok kişi tarafından merak edilip, araştırılmıştır. Söylenen bir sözü yalanlamadan geri çevirip, onun yerine çok daha güçlü ve kanıtlayıcı bir söze yer vermeye rücu denir.

Rücu sanatı edebiyatta ve hitabet sanatında sıkça kullanılır. Bu söz sanatı yerinde yapıldığı müddetçe, şaire heyecanını dışa yansıtma imkânı verir. Aynı zamanda rücu, ifade edilmek istenen düşünceyi güçlendirir.

Rücu Etmek

Edebiyatta rücu etmek, yani geri dönüş yapmak, anlatımı güçlendirmek için söylenen sözden vazgeçip daha güçlü bir söz söyleme sanatıdır. Rücu sanatına dair pek çok örnek karşımıza çıkacaktır. Bu söz sanatına örnek olarak;

"Makber mi, nedir şu gördüğüm yer?

Ya böyle revâ mı cây-ı dilber?

Bir tecrübedir bu, hiledir bu

Yok, mahvıma bir vesiledir bu"

Bu eserde, içinde bulunduğu durumu başarılı bir şekilde okuyucuya aktaran şair, üçüncü mısrada mevcut durumu, kendisi için bir tecrübe ya da kendisine karşı yapılan bir hile olarak tespit etmiştir. Fakat son mısrada "yok" sözcüğüne yer vererek ve bu tespitten vazgeçerek geri dönüş sanatı rücuyu kullanmıştır.