Ruh-u revan, Osmanlıca bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde çok sık kullanılan bir kelime olmasa da Osmanlıcaya ilgisi olanlar tarafından manası merak edilmektedir. Ruh-u revan ne demek, Osmanlıca ruh-u revan ne anlama gelir, divan edebiyatındaki anlamı nedir gibi soruların yanıtlarını sizler için araştırdık ve bu yazımızın içerisinde derledik.

Ruh-u Revan Ne Demek?

Osmanlıca kullanılan bazı sözcükler birçok kişinin dikkatini çekmekte ve anlamları merak edilmektedir. Osmanlıca dili, Eski Türkçe olarak bilinen bir dildir. Osmanlıca bir kelime olan ruh-u revan '"tek başına giden veya yürüyen" manalarını taşımaktadır. Özellikle Anadolu şiirlerinde bu kelimeye çok sık yer verilmektedir.

Ruh-u Revan Osmanlıca Ne Demek?

Ruh-u revan Osmanlıca dilinde yer alan kelimelerden biridir. Osmanlıca bu kelimenin birden fazla manası vardır. Bu manalar şu şekildedir:

Ruhun ferahlığı

Ruhun zuhuru

Ruhun akışı

Divan Şiirinde Ruhu Revan Ne Anlama Gelir?

Türk kültürüne özgü süslü ve sanatlı edebiyat çeşitlerinden biri olan Divan edebiyatında, divan şiirleri büyük bir öneme sahiptir. Divan şiirlerin yazımında Arapça, Farsça ve Türkçe karışımdan meydana gelen Osmanlıca dili kullanılmıştır. Divan şiirlerinde ağırlıklı olarak aşk, sevgi, ayrılık, özlem gibi konulara yer verilmektedir. Divan şiirlerinde geçen "ruhu revan" kelimesi "yürüyen ruhum, yürüyen can" manalarını taşımaktadır. Şiirlerde geçen bu kelime özellikle sevgiliye hitap şekli olarak kullanılmaktadır.