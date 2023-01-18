Rulman Tekniği Nedir? Rulman (Top Taşıma) Tekniği Nasıl Uygulanır ve Ne İşe Yarar?

Rulman tekniği, öğrencilerde kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı oluyor ve bu sayede bilgiler daha rahat hatırlanıyor. Rulman tekniği diğer adı ile top taşıma; özellikle veliler tarafından rulman tekniği nedir ve rulman tekniği nasıl uygulanır şeklinde araştırılıyor. Yazımızın devamında rulman tekniği örneği ve top taşıma hakkında bilmeniz gerekenler sizi bekliyor.

Rulman Tekniği Nedir?

Top taşıma tekniği olarak da bilinen rulman tekniği, aktif öğrenme teknikleri arasında yer alır. Sınıf içerisinde destekleyici bir ortam yaratarak öğretmenin de yardımıyla planlanır. Rulman kısaca; iç içe oluşturulmuş iki çember düzeni üzerinde oturan öğrencilerin, etkileşim içinde herhangi bir konuyu çalışması tekniğine verilmiş isimdir.

Rulman Tekniği Nasıl Uygulanır?

Rulman tekniğinde öğrenciler bir çember biçiminde düzende dizilirler. Çemberin ortasına ise farklı öğrenciler bir başka çember oluşturur. Ortada yer alan öğrencilerin yüzü, dış tarafta bulunan öğrencilere dönük biçimde olmalıdır. Ardından herhangi bir konu bulunmalı ve bu konu üzerinde tartışılmalıdır. Bu tartışmaya öğrenciler sırayla katılmalıdır. Rulman tekniğinde belirlenmiş konu hakkında öğrenciler sadece karşısında yer alan arkadaşı ile konuyu tartışabilir. Bu teknikte tartışmalar için belirli bir süre bulunur. Süre dolduğunda ise içerdeki ya da dışardaki çemberde yer alan öğrencilerden herhangi bir grup, bir sandalye kayarak yer değiştirmelidir. Bu durum sayesinde herkesin tartıştığı öğrenci değişecektir.

Rulman Tekniği Faydaları Nelerdir?

Rulman tekniğinin aktif öğrenme teknikleri arasında yer aldığından bahsetmiştik. Peki, rulman tekniğinin faydaları nelerdir? İşte rulman tekniğinin faydaları:

Bu teknik, öğrenciler arasındaki iletişim becerilerinin gelişmesine fayda sağlar.

Rulman tekniği sayesinde öğrenciler derse aktif olarak katılımda bulunur.

Öğrenciler rulman tekniği sayesinde farklı konular hakkında çeşitli bakış açılarına sahip olur.

Rulman tekniği, öğrencilerin empati yeteneğinin de gelişmesine katkıda bulunur.

Her öğrenci çeşitli konularda kendini ifade etme olanağı bulur ve bu sayede özgüvenleri gelişir.

Öğrenciler, rulman tekniği sayesinde tartışma becerileri kazanır.

Rulman Tekniği Örnekleri Nelerdir?

Rulman tekniğine örnek vermek gerekirse, Türk Dili ve Edebiyatı dersinden örnek verebiliriz:

Örneğin, öğretmen eşliğinde gruplar oluşturulur. Öğrenciler Cahit Sıtkı Tarancı'nın Otuz Beş Yaş şiirinde kullanılan edebi sanatları tartışarak farklı bilgi ve düşünceleri öğrenmeleri sağlanır.

"Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?

Benim mi Allahım bu çizgili yüz?

Ya gözler altındaki mor halkalar?

Neden böyle düşman görünürsünüz,

Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?"

Az önce bahsettiğimiz şekilde öğrenciler oturtulur. Öğretmen ise Otuz Beş Yaş şiirinin, yukarıdaki beşliğini öğrencilere okur ve hangi edebi sanatın kullanıldığını sorar. Karşı karşıya denk gelen öğrenciler birbirleri ile bu konu üzerine beyin fırtınası yaparak tartışır. Öğretmenin belirlemiş olduğu süre dolduktan sonra ise öğrenciler yer değiştirir. Öğrenciler aynı konuyu bu kez diğer arkadaşları ile tartışma fırsatı yakalar.