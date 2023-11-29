Run 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Run Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

İngilizcede, düzensiz fiiller, düzensiz bir şekilde çekimlenen ve genellikle standart fiil çekim kurallarına uymayan fiillerdir ve genellikle kök fiilin temel (base) hali, geçmiş zaman (past tense) hali ve geçmiş zamanın ortak mazruf (past participle) hali arasında değişen özel bir çekim şekline sahiptirler. Run 2. Ve 3. Hali ile örnek cümleler de arklı şekillerde anlam taşıyabilirler. run fiilinin ikinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur gibi konulara "run" filinin tüm hallerde okunuşunun aynı olduğu söylenebilir.
"Run" fiilinin ikinci hali "ran" şeklinde ve üçüncü hali "run" şeklinde yazılır. Ancak, bu durum dilin kurallarına bir istisna oluşturur ve bu hallerin okunuşu, yazılışıyla tamamen aynıdır. İkinci ve üçüncü hallerinde aynı şekilde yazıldığından, bu fiilin cümle içinde nasıl kullanıldığına bağlı olarak anlamı anlamak önemlidir.
Run fiilinin üçüncü hali ise "run" şeklindedir. Bu, fiilin geçmiş zaman sıfat hali ve geçmiş zaman yüklem hali olarak kullanılır. Örnek verecek olursak, "The man who ran away was caught" cümlesi "Kaçan adam yakalandı" anlamına gelir.
2. Hal (Past Simple)
3. Hal (Past Participle)
Run fiili, İngilizcede "koşmak" anlamına gelen bir fiildir. Düzensiz fiiller sınıfına girer.
İngilizcede düzensiz fiil, ikinci ve üçüncü hallerinde sonuna "-ed" takısı almayan fiillerdir. Düzensiz fiiller, kurallı fiillere göre daha azdır ve ezberlenmesi gerekir.
Run fiilinin ikinci hali "ran" şeklindedir. Bu, fiilin geçmiş zaman halidir. Örnek verecek olursak, "I ran to the store" cümlesi "Dükkana koştum" anlamına gelir.
Run fiilinin üçüncü hali ise "run" şeklindedir. Bu, fiilin geçmiş zaman sıfat hali ve geçmiş zaman yüklem hali olarak kullanılır. Örnek verecek olursak, "The man who ran away was caught" cümlesi "Kaçan adam yakalandı" anlamına gelir.
"Run" fiilinin ikinci (past tense) ve üçüncü (past participle) halleri şu şekildedir:
Örnek cümleler:
Diğer Örnek Cümleler: