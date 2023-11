Run 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Run Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

İngilizcede, düzensiz fiiller, düzensiz bir şekilde çekimlenen ve genellikle standart fiil çekim kurallarına uymayan fiillerdir ve genellikle kök fiilin temel (base) hali, geçmiş zaman (past tense) hali ve geçmiş zamanın ortak mazruf (past participle) hali arasında değişen özel bir çekim şekline sahiptirler. Run 2. Ve 3. Hali ile örnek cümleler de arklı şekillerde anlam taşıyabilirler. run fiilinin ikinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur gibi konulara "run" filinin tüm hallerde okunuşunun aynı olduğu söylenebilir.

Run 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler

"Run" fiilinin ikinci hali "ran" şeklinde ve üçüncü hali "run" şeklinde yazılır. Ancak, bu durum dilin kurallarına bir istisna oluşturur ve bu hallerin okunuşu, yazılışıyla tamamen aynıdır. İkinci ve üçüncü hallerinde aynı şekilde yazıldığından, bu fiilin cümle içinde nasıl kullanıldığına bağlı olarak anlamı anlamak önemlidir.

Run fiilinin üçüncü hali ise "run" şeklindedir. Bu, fiilin geçmiş zaman sıfat hali ve geçmiş zaman yüklem hali olarak kullanılır. Örnek verecek olursak, "The man who ran away was caught" cümlesi "Kaçan adam yakalandı" anlamına gelir.

2. Hal (Past Simple)

I ran to the store to buy milk. (Sütü almak için dükkana koştum.)

The dog ran away when I opened the door. (Kapıyı açtığımda köpek kaçtı.)

The runner ran the race in record time. (Koşucular yarışı rekor sürede tamamladı.)

The children ran around the park. (Çocuklar parkta koşturdular.)

The car ran off the road. (Araba yoldan çıktı.)

3. Hal (Past Participle)

The man who ran away was caught. (Kaçan adam yakalandı.)

I have run a marathon. (Bir maraton koştum.)

The marathon has been run. (Maraton koşuldu.)

The race has been run. (Yarış koşuldu.)

Run Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

Run fiili, İngilizcede "koşmak" anlamına gelen bir fiildir. Düzensiz fiiller sınıfına girer.

İngilizcede düzensiz fiil, ikinci ve üçüncü hallerinde sonuna "-ed" takısı almayan fiillerdir. Düzensiz fiiller, kurallı fiillere göre daha azdır ve ezberlenmesi gerekir.

Run fiilinin ikinci hali "ran" şeklindedir. Bu, fiilin geçmiş zaman halidir. Örnek verecek olursak, "I ran to the store" cümlesi "Dükkana koştum" anlamına gelir.

"Run" fiilinin ikinci (past tense) ve üçüncü (past participle) halleri şu şekildedir:

Past Tense (2. Hali): ran

ran Past Participle (3. Hali): run

Örnek cümleler:

Present Tense (Birinci Hali): I run in the park every morning. Her sabah parkta koşarım. Past Tense (İkinci Hali): Yesterday, I ran five kilometers. Dün, beş kilometre koştum. Past Participle (Üçüncü Hali): I have run a marathon before. Daha önce bir maraton koştum.

Diğer Örnek Cümleler: