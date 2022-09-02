Runik Alfabe Harfleri Çevirisi - Runik Harfler Anlamları, Özellikleri, Yazılışları ve Okunuşları

2-9 yüzyıllar arasında var olmuş belirli bölgelerde yaşayan bazı topluluklar Runik yazı biçimini kullansalar da, kullandıkları Runik alfabe birbirlerine gayet yakın olsa da, tamamen aynı olmamaktadır. Dilerseniz, buna bağlı olarak; Runik harflerin anlamları ile ilgili detayları birlikte inceleyelim...

RUNİK ALFABE HARFLERİ ÇEVİRİSİ

Runik alfabe bilinene göre; genel olarak taş üzerine yazılmaktaydı ve yalnızca düz çizgilerden oluşmaktaydı. Bunun sebebi ise, yuvarlak olan harflerin yontulmasının zor olmasıdır. Sağdan sola doğru yazım yönü bulunmakta olan Runik alfabe harflerinin çevirileri ise şu şekilde örneklendirilebilir;

ᛓ : Fehu

ᚢ : Uruz

ᚦ : Thurisaz

ᚫ : Ansuz

ᚱ : Raidho

ᚲ : Kenaz

ᚷ : Gebo

ᚹ : Wunjo

ᚺ : Hagalaz

ᚾ : Nauthiz

ᛁ : Isa

ᛃ : Jera

ᛇ : Eihawaz

ᛈ : Perthro

ᛉ : Algiz

ᛋ : Sowilo

ᛏ : Tiwaz

ᛒ : Berkano

ᛖ : Ehwaz

ᛗ : Mannaz

ᛚ : Laguz

ᛝ : Ingwaz

ᛟ : Othala

ᛞ : Dagaz

RUNİK HARFLER ANLAMLARI, ÖZELLİKLERİ, YAZILIŞLARI VE OKUNUŞLARI

Runik alfabesinde bulunan harf sayısı 24 takımyıldıza eş olarak, 24 tanedir. Runik alfabe içerisinde yer alan her harfin ise, bir tanımı ve ilgi çekici anlamları bulunmaktadır. Günümüzde bilinen 3.000'den fazla olacak şekilde kaya anıtları ve yazıtlar bu alfabe ile yazılmıştır. İşte, yazılışları ve okunuşları ile birlikte, Runik harfler ve taşıdıkları anlamlar;

FEHU: Her bir başlangıç kendi sonuna doğru yol alan tohumlar barındırır.

URUZ: Us maddeden, madde ise ustan üstündür.

THURİSAZ: Eğer huzur ve barış adına savaşmamız gerek ise, bırakın da kendi barış ve huzurumuzu savaşta bulalım.

ANSUZ: Konuşmak için sözcük bulmadan evvel, dinleyin.

RAİDHO: Yolculuk; amaç ve istikamet demektir.

Kenaz: Öğrenci kişi, kendi hocasını geçer.

Gebo: Her bir sürpriz hediye, kendi belasını beraberinde getirir.

Wunjo: Ne umduğuna çok dikkat et.

Hagalaz: Ortadan kaldırmamız gereken şeyleri düzeltmeye kalkışma.

Nauthiz: Bilinç; gerekliliktir.

ISA: Buzlar yalnızca bir nehrin akışını durdurmak sebebiyle ortaya çıkar.

JERA: Sabır bir yere kadardır. Zamanını öğren ve buna göre karmana çalış.

IHWAZ: Patika oldukça zorlu, çok karanlık ve görünürde herhangi bir son yok.

PERTHRO: Başlama ve bitiş bayağı bellidir. Arada kalan kişi ise sensindir.

ALGİZ: Her kalpte korkuya yer vardır. Cesaret ise yalnızca bir tepkidir.

SOWİLO: Bir rehber seni kapının yanına kadar getirir, sonra da senin bilinmeyen hamleni bekler.

TİWAZ: Kişinin kendisinden daha güçlü olan şey, yine ve yine kendisidir.

BERKANO: En açık gerçek derinlerinde gizlidir ve bunu yalnızca sen bilirsin.

EHWAZ: Akıl vücuda güvenir, vücut ise akla güvenir.

Mannaz: Her birimiz birer kurtarıcı ve tanrıyız.

LAGUZ: Gelecekteki hallerimiz, hepimizi çok sayıda geçmişlerden çağırır ve her gece bir hayal ile aşınır.

Ingwaz: Ancak; tekliğin, yalnızlıktan farklı olduğunu anladığımız vakit, bir başka kişinin hayatımızdaki yerini onurlandırabiliriz.

DAGAZ: Zaman bir defa fark edildiği an sevgi ile kucaklanması gerekir.

Othala: Miras bıraktığımız şeyin kendisi, biziz.

Runik alfabe ve içerisinde bulunan harflerin çeşitli anlamları ve çok ilgi çekici özellikleri bulunmaktadır;