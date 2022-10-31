Rus Atasözleri- Yabancı Deyimler Sözlüğü İle Rus Deyimleri, Atasözleri ve Türkçe Anlamları

Rus atasözleri, hepsi olmasa da bir kısmı ülkemizde de yaygın olarak kullanılan ifadelerdir. Atasözlerinin konuşma ve yazma alanındaki etkisi her platformda kendini gösterir. Söz konusu ifadeler Türkçe dilinde de büyük anlamlar ifade eder. Rus atasözleri ve Türkçe anlamları araştırılarak konu ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olunabilir. Küçük bir araştırma ile Rus kültürü ile ilgili de bilgi sahibi olabilirsiniz. Rus deyimleri ve atasözleri yazımızın devamında.

Rus Atasözleri

Rus edebiyatının zenginliği atasözü alanında da kendini gösterir. Bu anlamda günümüze kadar ulaşmış birçok Rus atasözü vardır. Sizler için seçtiğimiz bazı atasözlerini aşağıda bulabilirsiniz.

"Yavaş giden çok uzakta olur"

Bu atasözünde ayrılığın bir süreç olduğu vurgulanır. Yavaş yavaş birbirinden uzaklaşan insanlar sonrasında isteseler de birbirine yaklaşamazlar.

"Tüccarlık yapan baba çapkınsa onun oğlu da dilenci olacaktır"

Tüccar, işinin başında olmalı, malının ve işinin kıymetini bilmelidir. Tüccarın iş disiplinini kaybetmesi durumunda, çocuklarına işini devredemeyecek, sürekli maddi sıkıntılar yaşayacaktır.

"Zaman arkamızda, önümüzde ya da yanımızda değil"

Bu atasözünde zamanın önemine vurgu yapılır. Zaman insanın yanı başında olan ve kontrol edebildiği bir kavram değildir. Bu nedenle zamanın kıymeti bilinerek hareket edilmeli, zaman israf edilmemelidir.

"Bu kadar zeki olmana gerek yok. Senden daha zeki olan herkes hapiste"

Tarihte, söylediği doğrular ve zekâsı nedeniyle hapse girmiş olan çok kişi vardır. Bu nedenle insanın zekâsını akıllıca kullanması ve doğru hareket etmesine ihtiyaç vardır.

"Dikkatsizsen, ormanda yürürken yakmaya odun bulamazsın"

Dikkatsiz insanlar, çevresindeki birçok gelişmeden haberdar olamazlar. Bu nedenle çevresindeki en bariz şeyleri bile göremezler. Bir işte başarılı olmak için dikkatinize toplayarak hedefe yönlenmeniz gerekir.

Rus Atasözlerinin Türkçe Anlamları

Rus atasözleri ülkemiz kültüründe de kendine yer bulur. Bu nedenle kulağa küpe edilecek söylemler vardır. Dikkat çeken Rus atasözlerini aşağıda bulabilirsiniz.

"Fazla sırıtan insan günah işlemiş demektir"

Günah işlemek Yüce Yaratıcı'nın hoşnut olmadığı bir eylemdir. Günah işleyen insan, ne denli kötü bir davranış içinde olduğunu bilmediğinden işin ciddiyetini anlayamaz ve sürekli güler.

"İnsan elbisesine göre karşılanır, bilgisine göre de uğurlanır"

Bu atasözü, ülkemizde de yaygın olarak kullanılır. İnsanın dış görünüşü, çevresinde hürmet görmesini sağlayabilir. Fakat kişinin fikirleri, hürmetin kalıcı olması için şarttır.

"Kurtlarla arkadaşsan elinden baltayı eksik etme"

İnsanın çevresinde kendisine zarar verecek kişiler olabilir. Onlarla arkadaşlık yapmanız gerekse dahi tedbirinizi almanız gerekir.