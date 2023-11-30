Rusça Kelimeler ve Okunuşları - Günlük Konuşma Dilinde En Çok Kullanılan Rusça Kelimeler ve Anlamları

Rusça, dünya genelinde en çok konuşulan altıncı dil olup, Rusya'nın resmi dilidir. Rusya, dünyanın en geniş coğrafyasına sahip ülkelerinden biri olduğu için, Rusça konuşan nüfus büyük bir etkiye sahiptir. Ayrıca Rusça, birçok uluslararası organizasyonda resmi dil olarak kullanılır. Bu nedenle, diplomatik ilişkilerde ve uluslararası kuruluşlarda çalışanlar için Rusça bilmek önemli bir avantajdır. Rusça kelimeler ve okunuşları, Rusça kelimeler ve anlamları dil biliminde önemli yere sahiptir.
Rusça Kelimeler ve Okunuşları
- Привет (Privet) - Merhaba
- Спасибо (Spasibo) - Teşekkür ederim
- Пожалуйста (Pozhaluysta) - Lütfen
- Извините (Izvinite) - Affedersiniz / Özür dilerim
- Да (Da) - Evet
- Нет (Net) - Hayır
- Как дела? (Kak dela?) - Nasılsın?
- Хорошо (Khorosho) - İyi
- Плохо (Plokho) - Kötü
- Сколько стоит? (Skol'ko stoit?) - Ne kadar?
- Где? (Gde?) - Nerede?
- Когда? (Kogda?) - Ne zaman?
- Что? (Chto?) - Ne?
- Почему? (Pochemu?) - Neden?
- Как? (Kak?) - Nasıl?
- Хотел бы (Khotel by) - İsterim
- Здесь (Zdes') - Burada
- Там (Tam) - Orada
- Сейчас (Seichas) - Şimdi
- Друг (Drug) – Arkadaş
Rusça Kelimeler ve Anlamları
- Утро (Utro) - Sabah
- Вечер (Vecher) - Akşam
- Ночь (Noch') - Gece
- День (Den') - Gün
- Месяц (Mesyats) - Ay (zaman birimi)
- Год (God) - Yıl
- Семья (Semya) - Aile
- Друг (Drug) - Arkadaş
- Школа (Shkola) - Okul
- Работа (Rabota) - İş
- Книга (Kniga) - Kitap
- Фильм (Film) - Film
- Музыка (Muzyka) - Müzik
- Еда (Eda) - Yiyecek
- Напиток (Napitok) - İçecek
- Путешествие (Puteshestviye) - Seyahat
- Язык (Yazyk) - Dil
- Культура (Kultura) - Kültür
- История (Istoriya) - Tarih
- Спорт (Sport) - Spor