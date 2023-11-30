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Giriş Tarihi: 30.11.2023 10:45 Son Güncelleme: 30.11.2023 10:46

Rusça Kelimeler ve Okunuşları - Günlük Konuşma Dilinde En Çok Kullanılan Rusça Kelimeler ve Anlamları

Dil, kültürler arasında köprüler kurmanın anahtarıdır. Bu keşif yolculuğunda, dünyanın en geniş coğrafyalarından birine sahip Rusça, büyüleyici bir kapı aralayabilir. Rusça kelime dağarcığı, bu dilin zengin kültürünü ve tarihini yansıtır. Rusça'nın temel kelimelerine ve anlamlarına dair göz atarak, bir dilin ötesinde bir dünyayı keşfetmeye başlayabilirsiniz. Rusça kelimeler ve okunuşları, Rusça kelimeler ve anlamları dile meraklı kişiler tarafından merak edilmektedir.

Rusça Kelimeler ve Okunuşları - Günlük Konuşma Dilinde En Çok Kullanılan Rusça Kelimeler ve Anlamları

Rusça, dünya genelinde en çok konuşulan altıncı dil olup, Rusya'nın resmi dilidir. Rusya, dünyanın en geniş coğrafyasına sahip ülkelerinden biri olduğu için, Rusça konuşan nüfus büyük bir etkiye sahiptir. Ayrıca Rusça, birçok uluslararası organizasyonda resmi dil olarak kullanılır. Bu nedenle, diplomatik ilişkilerde ve uluslararası kuruluşlarda çalışanlar için Rusça bilmek önemli bir avantajdır. Rusça kelimeler ve okunuşları, Rusça kelimeler ve anlamları dil biliminde önemli yere sahiptir.

Rusça Kelimeler ve Okunuşları

  • Привет (Privet) - Merhaba
  • Спасибо (Spasibo) - Teşekkür ederim
  • Пожалуйста (Pozhaluysta) - Lütfen
  • Извините (Izvinite) - Affedersiniz / Özür dilerim
  • Да (Da) - Evet
  • Нет (Net) - Hayır
  • Как дела? (Kak dela?) - Nasılsın?
  • Хорошо (Khorosho) - İyi
  • Плохо (Plokho) - Kötü
  • Сколько стоит? (Skol'ko stoit?) - Ne kadar?
  • Где? (Gde?) - Nerede?
  • Когда? (Kogda?) - Ne zaman?
  • Что? (Chto?) - Ne?
  • Почему? (Pochemu?) - Neden?
  • Как? (Kak?) - Nasıl?
  • Хотел бы (Khotel by) - İsterim
  • Здесь (Zdes') - Burada
  • Там (Tam) - Orada
  • Сейчас (Seichas) - Şimdi
  • Друг (Drug) – Arkadaş

Rusça Kelimeler ve Anlamları

  • Утро (Utro) - Sabah
  • Вечер (Vecher) - Akşam
  • Ночь (Noch') - Gece
  • День (Den') - Gün
  • Месяц (Mesyats) - Ay (zaman birimi)
  • Год (God) - Yıl
  • Семья (Semya) - Aile
  • Друг (Drug) - Arkadaş
  • Школа (Shkola) - Okul
  • Работа (Rabota) - İş
  • Книга (Kniga) - Kitap
  • Фильм (Film) - Film
  • Музыка (Muzyka) - Müzik
  • Еда (Eda) - Yiyecek
  • Напиток (Napitok) - İçecek
  • Путешествие (Puteshestviye) - Seyahat
  • Язык (Yazyk) - Dil
  • Культура (Kultura) - Kültür
  • История (Istoriya) - Tarih
  • Спорт (Sport) - Spor
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Rusça Kelimeler ve Okunuşları - Günlük Konuşma Dilinde En Çok Kullanılan Rusça Kelimeler ve Anlamları
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