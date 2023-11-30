Rusça Kelimeler ve Okunuşları - Günlük Konuşma Dilinde En Çok Kullanılan Rusça Kelimeler ve Anlamları

Rusça, dünya genelinde en çok konuşulan altıncı dil olup, Rusya'nın resmi dilidir. Rusya, dünyanın en geniş coğrafyasına sahip ülkelerinden biri olduğu için, Rusça konuşan nüfus büyük bir etkiye sahiptir. Ayrıca Rusça, birçok uluslararası organizasyonda resmi dil olarak kullanılır. Bu nedenle, diplomatik ilişkilerde ve uluslararası kuruluşlarda çalışanlar için Rusça bilmek önemli bir avantajdır. Rusça kelimeler ve okunuşları, Rusça kelimeler ve anlamları dil biliminde önemli yere sahiptir.

Rusça Kelimeler ve Okunuşları

Привет (Privet) - Merhaba

Спасибо (Spasibo) - Teşekkür ederim

Пожалуйста (Pozhaluysta) - Lütfen

Извините (Izvinite) - Affedersiniz / Özür dilerim

Да (Da) - Evet

Нет (Net) - Hayır

Как дела? (Kak dela?) - Nasılsın?

Хорошо (Khorosho) - İyi

Плохо (Plokho) - Kötü

Сколько стоит? (Skol'ko stoit?) - Ne kadar?

Где? (Gde?) - Nerede?

Когда? (Kogda?) - Ne zaman?

Что? (Chto?) - Ne?

Почему? (Pochemu?) - Neden?

Как? (Kak?) - Nasıl?

Хотел бы (Khotel by) - İsterim

Здесь (Zdes') - Burada

Там (Tam) - Orada

Сейчас (Seichas) - Şimdi

Друг (Drug) – Arkadaş

Rusça Kelimeler ve Anlamları