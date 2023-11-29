Rusça Sözler ve Türkçe Anlamları - Havalı, Anlamlı Rusça Güzel Sözler ve Atasözleri

Rusça sözler, sadece Rusya sınırları içinde değil farklı kültürlere ait insanlar tarafından da merak edilir. Doğu Slav topluluklarının en büyüğü olan Rusya, edebiyatta dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Rus Edebiyatının sözlü ürünlerinden olan atasözleri ve deyimler, Rusların inançlarını, kültürlerini, duygu ve düşüncelerini anlamayı sağlar. Atasözlerinin yanı sıra Rusça aşk sözleri, güzel sözler ve Türkçe anlamları merak uyandırıcıdır.

Rusça Sözler Neler?

Sevgi, aşk ve doğruluk ile ilgili öğüt verici kısa cümlelerden oluşan Rusça sözler, geçmişten günümüze uzanan deneyimlerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bazılarının kimin tarafından söylendiği belli değildir, bundan dolayı onların anonim olduğu söylenebilir. Bu anlamlı sözler, halk arasında yaygın olarak kullanılırlar ve çeşitli durumlarda anlamı pekiştirmeyi sağlarlar. Bazı Rusça atasözleri ve deyimler, birçok edebi eserde de geçmektedir. Düşündüren ve birçok şeyi kavramaya yardımcı olan Rusça aşk ve diğer konularla ilgili sözler ile anlamları şu şekilde sıralanabilir:

"Учитесь прощать, никто не идеален!"

"Bağışlamayı öğren, hiç kimse mükemmel değildir!"

"Дом жив, пока в нём кипит чайник…"

"Çaydanlık kaynadığı sürece yuvanız hayatta demektir…"

"Зеркало, которому женщины верят больше всего, — это глаза мужчины."

"Kadınların en çok inandığı ayna, bir erkeğin gözleridir."

"Наше́ дший себя́, теря́ет зави́симость от чужи́х мне́ний."

"Kendini bulan kişinin başkalarının görüşlerine bağımlılığı

kalmaz."

"Bолк никогда не брoсит свою любимую волчицу, рaди доступной cобаки."

"Kurt, en sevdiği kurdu, hiçbir zaman ucuz bir köpek uğruna

bırakmaz."

"Я не знаю формулу успеха, зато я знаю формулу провала – это попытка понравиться всем."

"Başarının formülünü bilmiyorum ama başarısızlığın formülünü

biliyorum. Bu herkesi memnun etme girişimi."

"Ра́зум, одна́жды расши́ривший свои́ грани́цы, никогда́ не вернётся в пре́жние."

"Zihin bir kere kendi sınırlarını aştığında artık geriye dönmesi

mümkün değildir."

"Нет ничего́ лу́чше, чем влюбля́ться в одного́ и того́ же челове́ка с ка́ждым днём всё бо́льше и бо́льше."

"Her gün aynı kişiye aşık olmaktan daha güzel bir şey yoktur."

"Бриллиант упавший в грязь, всё равно остаётся бриллиантом. А пыль,поднявшаяся до небес, так и остаётся пылью…"

"Çamura düşen bir elmas hala bir elmas olarak kalır. Ve

gökyüzüne kadar yükselen toz ise, toz olarak kalır …"

"Kогда видите счастливых людeй – не завидуйте. Вы нe знаете, как oни боpолись за своё счaстье."

"Mutlu insanları gördüğünüzde kıskanmayın. Mutlulukları için

nasıl savaştıklarını bilmiyorsunuz."