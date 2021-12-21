Rusya Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Bölgesinde? Rusya Nerede, Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Rusya, dünya tarihinin şekillenmesinde en etkili olan ülkelerden biridir. Başkanlık tipi bir cumhuriyet sistemi ile yönetilen Rusya bir federasyon ülkesidir. Yüz ölçümü büyüklüğünün yanı sıra askeri ve ekonomik anlamda da Rusya önemli bir konuma sahiptir. Ancak hava koşullarından dolayı ülke topraklarının bir kısmını kullanamadığı için tarih boyunca sıcak denizlere inme çabasında bulunmuştur. Rusya'nın belirli bölgelerinde soğuk hava koşulları insan yaşamını mümkün kılmaz? İşte, Rusya ile ilgili merak edilen her şey.

Rusya hangi kıtada?

Başkanlık tipi cumhuriyet sistemi ile yürütülen Rusya Federasyonu'nun nerede olduğunu merak eden kişiler, internet üzerinden Rusya hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır? Sorusunu sıklıkla sormaktadır. Rusya iki kıtada da yer alan bir ülkedir.

Hem Avrupa kıtasında hem de Asya kıtasında toprak parçası bulunur. Ancak Rusya'nın topraklarının çoğunluğu Asya kıtasına yer alır. Bir kısmı ise Avrupa kıtasındadır. Ancak bu kara parçası küçük bir alan kapsamaktadır. Rusya yüz ölçümü olarak çok geniş topraklara sahip olsa da hava koşullarından dolayı bazı bölgelerinde yaşam ve üretim şartları sağlanamamaktadır. Bu yüzden topraklarının bir kısmını verimli kullanabilmektedir.

Rusya Dünya'nın hangi bölgesinde?

Başkenti Moskova, resmi dili Rusça olan Rusya Federasyonu Asya kıtasında yer alır. Ancak topraklarının bir kısmı Avrupa kıtasında bulunur. Asya kıtasındaki toprak oranı yüzde 77, Avrupa kıtasında yer alan kısımda ise yüzde 33'lük bir toprak parçası bulunur. 17 milyon 130 bin km'lik bir yüzölçümüne sahip olan Rusya ekonomik açıdan gelişmiş ülkeler arasında yer alır.

Rusya dünyanın en uzun kara parçalarından biridir. Slav kökenli bir topluluk olan Rusya'da farklı kökende topluluklar da bulunmaktadır. Rusya 85 eyaletten meydana gelmektedir. 1107 şehir bulunur. Bu ülkenin en kalabalık ve turist çeken şehirlerinin başında başkent Moskova gelir. Moskova'nın yanı sıra St. Petersburgh, Kazan, Saratov, Samara, Petropovlov Kamçatski ve Veliki Novgorad'dır. Rusya mimari yapısı ile de dikkat çeker. En dikkat çeken tarihi yapısı Kremlin Sarayı'dır.

Rusya hangi yarım kürede yer alır?

Dünyanın en önemli ülkelerinden biri olan Rusya Federasyonu'nun coğrafi konumu tarih boyunca sıcak denizlere inme ihtiyacına yol açmıştır. Rusya karasal soğuk iklimi nedeni ile topraklarında bazı bölgeleri verimli kullanamamaktadır. Bu kapsamda Rusya'nın bulunduğu yarım kürede merak konusudur. Rusya Federasyonu Kuzey Yarım Küre'de yer alır. Doğu bölgesinde Sibirya Denizi ve Karadeniz Bölgesi'ne kıyısı bulunan Rusya'nın batısında ise Belarus yer alır.

Belarus'un yanı sıra Finlandiya, Ukrayna da Rusya'nın batısında bulunan ülkelerdendir. Rusya'nın güneyinde de Kazakistan ve Moğolistan bulunur. Türkiye için de ekonomik açıdan önemli bir konumda olan Rusya, Türkiye'ye hala vize uygulaması uygulamaktadır. Türkiye'ye seyahatlerde ise Rusya vatandaşlarına karşı herhangi bir vize uygulaması yapılmamaktadır. Yaz aylarında özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında turist akını yaşanmaktadır.