Rusya Para Birimi Nedir? Rusya Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Son zamanlarda adını haberlerde sıkça duyduğumuz Rusya, bizim ülkemizle birlikle birçok ülke ile ithalat ihracat yapmaktadır. Ayrıca yaz turizmi sezonunda ülkemize Rusya'dan çok fazla yabancı turist gelmektedir. Bu sebeple para birimleri merak edilen bir konudur. Peki, Rusya para birimi nedir? Rusya para birimi sembolü nedir? İşte ayrıntılar...

Rusya Para Birimi Nedir?

Ekonomi yönünden önemli bir konuma sahip olan Rusya ülkesinin para birimi Rus Rublesidir. Rus Rublesi tarihi oldukça eskilere dayanan bir para birimidir Rusya Çarlığı, Rus İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği döneminde de kullanılan para birimi Rus Rublesidir. Bu para birimi Rusya dışında iki ülke de kullanmaktadır bu ülkeler, Abhazya ve Güney Osetya ülkelerdir.

Rus Rublesine ait 6 birim "kapik" ismi verilen madeni para vardır bunlar 1, 2, 5, 10, 25, 50 kapiktir. Yine Rus Rublesine ait 7 birim banknot para vardır bunlar ise 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 Rubledir.

Rusya Para Birimi Kaç TL'dir?

Karadeniz komşumuz Rusya ile ülkemiz arasında oldukça yoğun bir turist seyahatleri ve ithalat ihracat ilişkisi mevcuttur. Haliyle Rusya para birimi yani Rus Rublesinin Türk Lirasına karşılığı sıkça merak edilen konulardan birisidir. 1 Rus Rublesi 0,18 Türk Lirasına tekabül eder.

Rusya Para Birimi Sembolü Nedir?

Rusya Federasyonunun resmi para birimi olan Rus Rublesinin para birim kodu RUB, sembolü ise ₽ şeklindedir.