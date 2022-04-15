Rusya’da Şu An Saat Kaç? Rusya Türkiye Saat Farkı İle Moskova’da Saat Kaç?

Rusya'da şu an saat kaç sorusu, özellikle Rusya'yı turistlik amaçlarla ziyaret etmek isteyen insanlar açısından oldukça önemlidir. Rusya Asya Kıtası'nda yer alan bir ülkedir ve Türkiye ile aynı meridyenler içerisinde olduğu için iki ülke arasında saat farkı bulunmamaktadır. Yasal, sosyal ve ticari nedenlerle standart zamanları gözlemleyen bölgeler olan zaman dilimleri, her ülkede farklılık göstermektedir. Rusya ile Türkiye arasında meridyen farkı olmadığı için iki ülkenin de saati aynıdır. Rusya ile Türkiye arası yolculuk uçak ile 6 saat sürmektedir. Ülkemizden Rusya'ya yolculuk yapacak olan insanlar için saat farkının olmaması, kişilere oldukça kolaylık sağlamaktadır. Türkiye ile arasında saat farkı olan ülkelere yapılan yolculuklar esnasında saat farkının olmasını bilmek ne kadar elzem ise, arasında saat farkı olmayan Rusya'daki yerel saati bilmek de bir yanlış anlaşılmanın önüne geçmeyi faydalı kılmaktadır.

Rusya'da Şu An Saat Kaç?

Rusya, Dünya'nın en fazla toprak parçasına sahip olan ülkesidir. Topraklarının büyük bir kısmı Asya Kıtası'nda, diğer kısmı da Avrupa Kıtası'nda yer alan Rusya'da yerel saat Moskova'ya göre ayarlanmıştır.

Dünya üzerinde ülkeler arasında farklı meridyenler, enlemler ve boylamlara bağlı olarak saat farklılıkları mevcuttur. Rusya ile Türkiye arasında meridyen farkının olmaması, iki ülke arasındaki saat farkı durumunu ortadan kaldırmıştır.

Rusya Türkiye Saat Farkı

Rusya ve Türkiye; GMT+3 zaman dilimini sabit saat dilimi olarak kullanan ülkelerden ikisidir. Bu durum Rusya ve Türkiye arasındaki ortak zaman diliminin bir göstergesidir ve aralarında saat farkının olmadığını göstermektedir. Örneğin Rusya'da saat akşam 20:45 ise, Türkiye'de de saat 20:45 olacaktır.

Rusya Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Coğrafi olarak Türkiye'nin daha Kuzey'inde yer alan Rusya ile Türkiye arasında herhangi bir saat farkı bulunmamaktadır. Rusya ve Türkiye'nin aralarında meridyen farkının olmamasından ötürü aynı zaman dilimini kullanıyor olmaları, iki ülke arasında saat farkının olmamasını sağlamıştır.

Moskova'da Saat Kaç?

11,92 milyon nüfusa sahip olan Moskova 38. Doğu meridyeninde yer almaktadır. Moskova şehri 55.7508 enlem ve 37.6172 boylamında bulunmaktadır. Başkent Moskova ile başkent Ankara arasında, aynı meridyende bulundukları için saat farkı bulunmamaktadır. Moskova'da saat 20:45 olduğunda, Ankara'da da saat 20:45 olacaktır.