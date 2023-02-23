Rutherford Atom Modeli Özellikleri - Rutherford Atom Modeli Hangi Kanunları Destekler, Eksiklikleri Neler?

Rutherford atom modeli, bilim insanlarının seneler boyunca atomu inceleyerek meydana getirdikleri bir atom modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilim alanıyla ilgilenen birçok kişi bu atom modeli hakkında araştırmalar yapmaktadır. Bu yazımızda sizler için Rutherford atom modeli özellikleri nelerdir, Rutherford atom modeli hangi kanunları destekler, eksiklikleri neler gibi soruların cevaplarını araştırdık ve yazımızın içerisinde topladık.

Rutherford Atom Modeli Nedir?

Uzun seneler boyunca birçok farklı bilim insanı, atomu araştırmış ve kendilerine göre atom modeli ortaya çıkarmıştır. Bu araştırmaları yapan bilim insanlarından biri de Ernest Rutherford adında Yeni Zelandalı – İngiliz deneysel fizikçi olarak bilinen bilim insanıdır. Rutherford atom modeli, 1911 senesinde Ernest Rutherford tarafından geliştirilmiştir. Rutherford, arka kısmına bir film konulmuş ince bir altın levhaya pozitif yüklü tanecikler göndermiş ve bu taneciklerin altın levhaya çarptıktan sonraki hareketlerini incelemiştir.

Bu incelemeler ve araştırmalar sonucunda taneciklerin hareketlerinde farklılıklar görülmüştür. Rutherford, bu çalışmayı birden fazla yapmış ve sonuç hiçbir zaman değişmemiştir. Rutherford, bu çalışmanın sonucunu doğru olarak kabul etmiş ve yaptığı hesaplamalar sayesinde atom çapını küçük bir sapma ile bulmuştur. Bu şekilde atom modeli bir başka deyişle gezegenler model ortaya çıkmıştır. Pek çok kişi bu atom modeli neye benzer diye merak etmektedir. Çekirdek çevresinde bulunan elektronlar gezegenleri andırdığı için bu atom modeli güneş sistemine benzemektedir.

Rutherford Atom Modeli Özellikleri Nelerdir?

Rutherford isimli bilim insanının uzun yıllar boyunca yaptığı deneysel çalışmalar sonucunda ortaya çıkan atom modeli, bilim dünyasına da ışık tutmuştur. Ayrıca bu atom modeli, atomun yapısı hakkında da detaylı bilgiler içermektedir. Rutherford atom modelinin özellikleri ise şu şekildedir:

Atomun büyük bir bölümü boşluktan meydana gelmektedir.

Deney sırasında gönderilen alfa ışınlarının bazıları kırılmış veya yansımıştır.

Işınların izlemiş olduğu yol incelenmiş ve takip edilmiştir.

Atom kütlesinin büyük bir bölümü çekirdekte toplanmıştır.

Pozitif tanecikler çekirdekte toplanırken, elektronlar çekirdek çevresinde dairesel şekilde dönmektedir.

Bir atomda bulunan pozitif yüklü taneciklerle negatif yüklü taneciklerin sayısı aynıdır.

Rutherford Atom Modeli Hangi Kanunları Destekler?

Rutherford atom modeli, modern atom modeli ve Bohr atom modelinin temellerinin meydana gelmesinde etkili olmuştur. Her iki modelde atom kavramını açıklamak için geliştirilmiştir. Rutherford kendi atom modeli teorisini proton ve elektronun homojen dağıldığı ilkesine dayandırmıştır.

Rutherford Atom Modelinin Eksiklikleri Neler?

Birçok modele ilham olan Rutherford atom modelinde bazı eksiklikler ve hatalar mevcuttur. Birçok kişi Rutherford atom modelinin eksikleri neler diye merak etmektedir. Bu eksiklikler şu şekildedir: